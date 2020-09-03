Ракув - Гурник З 03 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Гурник З, которое состоится 03 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Михал Гашпарик
|15.03.2026
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|3 : 1
|15.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|0 : 1
|21.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|0 : 0
|19.04.2024
|Польша - Экстракласса
|29-й тур
|0 : 1
|22.10.2023
|Польша - Экстракласса
|12-й тур
|2 : 1
|18.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|2 : 0
|07.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 4-й тур
|1 : 0
|20.02.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 22-й тур
|1 : 1
|15.12.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 5-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Легия
|6
|12
| 2
Лига чемпионов
|Лех П
|4
|10
| 3
Лига Европы
|Висла Кр
|6
|10
| 4
Лига конференций
|ГКС Катовице
|5
|9
|5
|Ягеллония
|4
|9
|6
|Гурник З
|4
|9
|7
|Погонь
|5
|8
|8
|Заглембе Л
|5
|8
|9
|Корона
|5
|8
|10
|Краковия
|6
|8
|11
|Пяст
|6
|7
|12
|Радомяк
|6
|7
|13
|Видзев
|6
|6
|14
|Шлёнск
|6
|6
|15
|Мотор
|6
|5
| 16
Зона вылета
|Висла Плоцк
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Вечиста Краков
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Ракув
|4
|0