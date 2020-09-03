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Ракув - Гурник З 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
03 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 5-й тур
Ракув
Гурник З

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Гурник З, которое состоится 03 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ракув
Ченстохова
Гурник З
Забже
Главные тренеры
Словакия Михал Гашпарик
История личных встреч
15.03.2026 Польша — Экстракласса 25-й тур Гурник З3 : 1Ракув
15.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Ракув0 : 1Гурник З
21.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Ракув1 : 0Гурник З
18.08.2024 Польша — Экстракласса 5-й тур Гурник З0 : 0Ракув
19.04.2024 Польша - Экстракласса 29-й тур Ракув0 : 1Гурник З
22.10.2023 Польша - Экстракласса 12-й тур Гурник З2 : 1Ракув
18.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Ракув2 : 0Гурник З
07.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Гурник З1 : 0Ракув
20.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Гурник З1 : 1Ракув
15.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Ракув1 : 2Гурник З
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Легия612
2
Лига чемпионов
Лех П410
3
Лига Европы
Висла Кр610
4
Лига конференций
ГКС Катовице59
5 Ягеллония49
6 Гурник З49
7 Погонь58
8 Заглембе Л58
9 Корона58
10 Краковия68
11 Пяст67
12 Радомяк67
13 Видзев66
14 Шлёнск66
15 Мотор65
16
Зона вылета
Висла Плоцк54
17
Зона вылета
Вечиста Краков53
18
Зона вылета
Ракув40
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Ракув
0%
Ничья
0%
Гурник
100%

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