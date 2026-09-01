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Ипсвич Таун - Ливерпуль 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
04 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Ипсвич Таун
Ливерпуль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Ливерпуль, которое состоится 04 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Ливерпуль
Ливерпуль
37 Нидерланды вр Кьелл Схерпен
26 Ирландия зщ Дара О'Ши
6 Марокко зщ Исса Диоп
24 Англия зщ Джейкоб Гривз
3 Англия зщ Лейф Дэвис
32 Чили пз Марселино Нуньес
23 Сербия пз Саша Лукич
10 Парагвай пз Хулио Энсисо
38 Япония пз Дайдзэн Маэда
8 Норвегия пз Синдре Валле Эгели
7 Гана нп Абдул Фатаву
1 Бразилия вр Алисон Бекер
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
5 Франция зщ Жереми Жаке
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
6 Венгрия зщ Милош Керкез
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
18 Нидерланды пз Коди Гакпо
7 Германия пз Флориан Вирц
23 Испания нп Виктор Муньос
9 Швеция нп Александер Исак
Главные тренеры
Англия Гари О'Нил
Испания Андони Ираола
История личных встреч
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Ливерпуль4 : 1Ипсвич Таун
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Ипсвич Таун0 : 2Ливерпуль
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура АПЛ: «Ипсвич Таун» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити26
2
Лига чемпионов
Арсенал26
3
Лига чемпионов
Халл Сити26
4
Лига чемпионов
Челси26
5
Лига Европы
Брентфорд24
6
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед24
7
Лига конференций
Эвертон24
8 Лидс Юнайтед24
9 Брайтон энд Хоув Альбион23
10 Манчестер Юнайтед23
11 Сандерленд23
12 Ипсвич Таун23
13 Ливерпуль22
14 Борнмут21
15 Ноттингем Форест21
16 Фулхэм20
17 Ковентри Сити20
18
Зона вылета
Кристал Пэлас20
19
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур20
20
Зона вылета
Астон Вилла20
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Ипсвич
67%
Ничья
0%
Ливерпуль
33%

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