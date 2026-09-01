Ипсвич Таун - Ливерпуль 04 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Ливерпуль, которое состоится 04 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|37
|вр
|Кьелл Схерпен
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|6
|зщ
|Исса Диоп
|24
|зщ
|Джейкоб Гривз
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|32
|пз
|Марселино Нуньес
|23
|пз
|Саша Лукич
|10
|пз
|Хулио Энсисо
|38
|пз
|Дайдзэн Маэда
|8
|пз
|Синдре Валле Эгели
|7
|нп
|Абдул Фатаву
|1
|вр
|Алисон Бекер
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|5
|зщ
|Жереми Жаке
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|18
|пз
|Коди Гакпо
|7
|пз
|Флориан Вирц
|23
|нп
|Виктор Муньос
|9
|нп
|Александер Исак
|Гари О'Нил
|Андони Ираола
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|4 : 1
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Халл Сити
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|2
|4
| 6
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|4
| 7
Лига конференций
|Эвертон
|2
|4
|8
|Лидс Юнайтед
|2
|4
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|3
|10
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
|11
|Сандерленд
|2
|3
|12
|Ипсвич Таун
|2
|3
|13
|Ливерпуль
|2
|2
|14
|Борнмут
|2
|1
|15
|Ноттингем Форест
|2
|1
|16
|Фулхэм
|2
|0
|17
|Ковентри Сити
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Астон Вилла
|2
|0