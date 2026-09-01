23:17 ()
Свернуть список

Бетис - Реал Мадрид 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
04 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 4-й тур
Бетис
Реал Мадрид

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Реал Мадрид, которое состоится 04 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Реал Мадрид
Мадрид
1 Испания вр Альваро Вальес
2 Испания зщ Эктор Бельерин
5 Испания зщ Марк Бартра
4 Бразилия зщ Натан
11 Испания зщ Франсиско Гарсия
6 Уругвай пз Факундо Берналь
21 Испания пз Марк Рока
22 Испания пз Иско
17 Испания пз Родриго Рикельме
7 Бразилия нп Антони
19 Ирландия нп Трой Пэрротт
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
12 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
4 Испания зщ Дин Хёйсен
17 Испания зщ Марк Кукурелья
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
6 Франция пз Эдуарду Камавинга
5 Англия пз Джуд Беллингем
7 Бразилия пз Винисиус Жуниор
21 Марокко нп Браим Диас
10 Франция нп Килиан Мбаппе
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
24.04.2026 Испания — Примера 32-й тур Бетис1 : 1Реал Мадрид
04.01.2026 Испания — Примера 18-й тур Реал Мадрид5 : 1Бетис
01.03.2025 Испания — Примера 26-й тур Бетис2 : 1Реал Мадрид
01.09.2024 Испания — Примера 4-й тур Реал Мадрид2 : 0Бетис
25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Реал Мадрид0 : 0Бетис
09.12.2023 Испания - Примера 16-й тур Бетис1 : 1Реал Мадрид
05.03.2023 Испания - Примера 24-й тур Бетис0 : 0Реал Мадрид
03.09.2022 Испания - Примера 4-й тур Реал Мадрид2 : 1Бетис
20.05.2022 Испания - Примера 38-й тур Реал Мадрид0 : 0Бетис
28.08.2021 Испания - Примера 3-й тур Бетис0 : 1Реал Мадрид
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Примеры: «Бетис» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона39
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид39
3
Лига чемпионов
Атлетико М37
4
Лига чемпионов
Алавес37
5
Лига Европы
Осасуна37
6
Лига конференций
Севилья36
7 Бетис36
8 Депортиво35
9 Леванте34
10 Расинг34
11 Реал Сосьедад33
12 Атлетик Б33
13 Хетафе33
14 Эспаньол33
15 Вильярреал32
16 Сельта31
17 Валенсия31
18
Зона вылета
Райо Вальекано31
19
Зона вылета
Эльче31
20
Зона вылета
Малага31
Кто победит?
7 голосов болельщиков
Бетис
43%
Ничья
14%
Реал Мадрид
43%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close