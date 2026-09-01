Бетис - Реал Мадрид 04 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Реал Мадрид, которое состоится 04 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Альваро Вальес
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|5
|зщ
|Марк Бартра
|4
|зщ
|Натан
|11
|зщ
|Франсиско Гарсия
|6
|пз
|Факундо Берналь
|21
|пз
|Марк Рока
|22
|пз
|Иско
|17
|пз
|Родриго Рикельме
|7
|нп
|Антони
|19
|нп
|Трой Пэрротт
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|4
|зщ
|Дин Хёйсен
|17
|зщ
|Марк Кукурелья
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|21
|нп
|Браим Диас
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|Мануэль Пеллегрини
|Жозе Моуринью
|24.04.2026
|Испания — Примера
|32-й тур
|1 : 1
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|5 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 0
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|05.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
|03.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 1
|20.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 0
|28.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Алавес
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Севилья
|3
|6
|7
|Бетис
|3
|6
|8
|Депортиво
|3
|5
|9
|Леванте
|3
|4
|10
|Расинг
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|3
|12
|Атлетик Б
|3
|3
|13
|Хетафе
|3
|3
|14
|Эспаньол
|3
|3
|15
|Вильярреал
|3
|2
|16
|Сельта
|3
|1
|17
|Валенсия
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Райо Вальекано
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Эльче
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Малага
|3
|1