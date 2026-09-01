Дженоа - Комо 04 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Комо, которое состоится 04 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Юстин Бейло
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|97
|пз
|Джибриль Соу
|15
|пз
|Брук Нортон-Каффи
|8
|пз
|Томмазо Бальданци
|9
|нп
|Витор Оливейра
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|1
|вр
|Жан Бутез
|27
|зщ
|Ян Коуто
|4
|зщ
|Хакобо Рамон
|99
|зщ
|Трево Чалоба
|3
|зщ
|Алекс Валье
|6
|пз
|Луис Милья
|7
|пз
|Лукаш Да Кунья
|11
|пз
|Ассане Диао
|10
|пз
|Николас Пас
|20
|пз
|Мартин Батурина
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
|Даниэле Де Росси
|Сеск Фабрегас
|26.04.2026
|Италия — Серия А
|34-й тур
|0 : 2
|15.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 1
|27.04.2025
|Италия — Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|07.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|10.04.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 32-й тур
|2 : 2
|13.11.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 13-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|2
|6
| 6
Лига конференций
|Лацио
|2
|6
|7
|Удинезе
|2
|4
|8
|Комо
|2
|4
|9
|Фрозиноне
|2
|3
|10
|Наполи
|2
|3
|11
|Сассуоло
|2
|3
|12
|Кальяри
|2
|3
|13
|Лечче
|2
|3
|14
|Торино
|2
|0
|15
|Болонья
|2
|0
|16
|Парма
|2
|0
|17
|Дженоа
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Монца
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Венеция
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|2
|0