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Дженоа - Комо 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
04 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Дженоа
Комо

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Комо, которое состоится 04 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Комо
Комо
1 Нидерланды вр Юстин Бейло
27 Италия зщ Алессандро Маркандалли
5 Норвегия зщ Лео Эстигор
22 Мексика зщ Хоан Васкес
77 Исландия пз Микаэль-Эгиль Эллертссон
32 Дания пз Мортен Френнруп
97 Швейцария пз Джибриль Соу
15 Англия пз Брук Нортон-Каффи
8 Италия пз Томмазо Бальданци
9 Португалия нп Витор Оливейра
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
1 Франция вр Жан Бутез
27 Бразилия зщ Ян Коуто
4 Испания зщ Хакобо Рамон
99 Англия зщ Трево Чалоба
3 Испания зщ Алекс Валье
6 Испания пз Луис Милья
7 Франция пз Лукаш Да Кунья
11 Сенегал пз Ассане Диао
10 Аргентина пз Николас Пас
20 Хорватия пз Мартин Батурина
9 Греция нп Анастасиос Дувикас
Главные тренеры
Италия Даниэле Де Росси
Испания Сеск Фабрегас
История личных встреч
26.04.2026 Италия — Серия А 34-й тур Дженоа0 : 2Комо
15.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур Комо1 : 1Дженоа
27.04.2025 Италия — Серия А 34-й тур Комо1 : 0Дженоа
07.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Дженоа1 : 1Комо
10.04.2023 Италия - Серия B Серия В. 32-й тур Комо2 : 2Дженоа
13.11.2022 Италия - Серия B Серия В. 13-й тур Дженоа1 : 1Комо
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома26
2
Лига чемпионов
Интер М26
3
Лига чемпионов
Милан26
4
Лига чемпионов
Ювентус26
5
Лига Европы
Аталанта26
6
Лига конференций
Лацио26
7 Удинезе24
8 Комо24
9 Фрозиноне23
10 Наполи23
11 Сассуоло23
12 Кальяри23
13 Лечче23
14 Торино20
15 Болонья20
16 Парма20
17 Дженоа20
18
Зона вылета
Монца20
19
Зона вылета
Венеция20
20
Зона вылета
Фиорентина20
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Дженоа
0%
Ничья
0%
Комо
100%

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