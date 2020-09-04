Штутгарт - Кёльн 04 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Кёльн, которое состоится 04 Сентября 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: МХП-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Фабиан Бредлов
|29
|зщ
|Финн Ельч
|24
|зщ
|Йефф Шабо
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|4
|зщ
|Йоша Ваньоман
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|21
|пз
|Гриша Прёмель
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|26
|пз
|Дениз Ундав
|8
|пз
|Тьягу Томаш
|17
|нп
|Дженан Пейчинович
|1
|вр
|Марвин Швебе
|17
|зщ
|Алессио Кастро-Монтес
|22
|зщ
|Джахмай Симпсон-Пьюзи
|24
|зщ
|Лука Лочошвили
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|8
|пз
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
|5
|пз
|Том Краус
|23
|пз
|Пол Окон-Энгстлер
|10
|пз
|Саид Эль-Мала
|29
|нп
|Ян Тильман
|9
|нп
|Рагнар Ахе
|Себастьян Хёнес
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|28.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 2
|18.02.2023
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|3 : 0
|28.08.2022
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|14.05.2022
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|19.12.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|27.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 2
|20.02.2021
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Аугсбург
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Эльверсберг
|1
|3
|7
|Кёльн
|1
|3
|8
|Айнтрахт Ф
|1
|1
|9
|Унион
|1
|1
|10
|Падерборн 07
|1
|1
|11
|Майнц
|1
|1
|12
|Байер
|1
|0
|13
|Хоффенхайм
|1
|0
|14
|Гамбург
|1
|0
|15
|Вердер
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Боруссия М
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Штутгарт
|1
|0