23:17 ()
Свернуть список

Штутгарт - Кёльн 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: МХП-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
04 Сентября 2026 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Штутгарт
Кёльн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Кёльн, которое состоится 04 Сентября 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: МХП-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Кёльн
Кёльн
1 Германия вр Фабиан Бредлов
29 Германия зщ Финн Ельч
24 Германия зщ Йефф Шабо
3 Нидерланды зщ Рамон Хендрикс
4 Германия зщ Йоша Ваньоман
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
21 Германия пз Гриша Прёмель
6 Германия пз Ангело Штиллер
26 Германия пз Дениз Ундав
8 Португалия пз Тьягу Томаш
17 Германия нп Дженан Пейчинович
1 Германия вр Марвин Швебе
17 Бельгия зщ Алессио Кастро-Монтес
22 Англия зщ Джахмай Симпсон-Пьюзи
24 Грузия зщ Лука Лочошвили
14 Гана зщ Гидеон Менса
8 Исландия пз Исак-Бергманн Йоуханнессон
5 Германия пз Том Краус
23 Австралия пз Пол Окон-Энгстлер
10 Германия пз Саид Эль-Мала
29 Германия нп Ян Тильман
9 Германия нп Рагнар Ахе
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
14.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур Штутгарт3 : 1Кёльн
28.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур Кёльн1 : 2Штутгарт
24.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур Штутгарт1 : 1Кёльн
30.09.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур Кёльн0 : 2Штутгарт
18.02.2023 Германия — Бундеслига 21-й тур Штутгарт3 : 0Кёльн
28.08.2022 Германия — Бундеслига 4-й тур Кёльн0 : 0Штутгарт
14.05.2022 Германия - Бундеслига 34-й тур Штутгарт2 : 1Кёльн
19.12.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур Кёльн1 : 0Штутгарт
27.10.2021 Кубок Германии 2-й раунд Штутгарт0 : 2Кёльн
20.02.2021 Германия - Бундеслига 22-й тур Кёльн0 : 1Штутгарт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария13
2
Лига чемпионов
Фрайбург13
3
Лига чемпионов
Аугсбург13
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг13
5
Лига Европы
Боруссия Д13
6
Лига конференций
Эльверсберг13
7 Кёльн13
8 Айнтрахт Ф11
9 Унион11
10 Падерборн 0711
11 Майнц11
12 Байер10
13 Хоффенхайм10
14 Гамбург10
15 Вердер10
16
Стыковая зона
Боруссия М10
17
Зона вылета
Шальке-0410
18
Зона вылета
Штутгарт10
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Штутгарт
0%
Ничья
0%
Кёльн
100%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close