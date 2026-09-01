Лион - Осер 04 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Осер, которое состоится 04 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Доминик Грейф
|13
|зщ
|Закари Атекаме
|20
|зщ
|Феликс Бахер
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|2
|пз
|Мадс Бидструп
|23
|пз
|Тайлер Мортон
|7
|пз
|Эрнест Нуама
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|26
|нп
|Каиль Будаш
|17
|нп
|Луа Опенда
|23
|вр
|Мамаду Диоп
|27
|зщ
|Ламин Си
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|35
|зщ
|Эликия Легро
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|10
|пз
|Дэнни Намасо
|3
|пз
|Реми Лабо Ласкари
|46
|пз
|Артур Пьедфор
|8
|пз
|Науиру Ахамада
|5
|пз
|Кевин Дануа
|21
|нп
|Ромен Февр
|Паулу Фонсека
|Кристоф Пеллиссье
|Уильям Стилл
|25.04.2026
|Франция — Лига 1
|31-й тур
|3 : 2
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|13.04.2025
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|1 : 3
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 2
|17.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 1
|07.04.2012
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 1
|27.11.2011
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 3
|11.05.2011
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|4 : 0
|22.12.2010
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Париж
|2
|4
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Ренн
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Труа
|2
|4
|7
|Ланс
|2
|3
|8
|Марсель
|2
|3
|9
|Анже
|2
|3
|10
|Страсбург
|2
|3
|11
|ПСЖ
|2
|2
|12
|Брест
|2
|2
|13
|Ле-Ман
|2
|1
|14
|Гавр
|2
|1
|15
|Лорьян
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|2
|1
| 17
Зона вылета
|Ницца
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Осер
|2
|0