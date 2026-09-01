23:17 ()
Свернуть список

Лион - Осер 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
04 Сентября 2026 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Лион
Осер

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Осер, которое состоится 04 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Осер
Осер
1 Словакия вр Доминик Грейф
13 Швейцария зщ Закари Атекаме
20 Австрия зщ Феликс Бахер
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
2 Дания пз Мадс Бидструп
23 Англия пз Тайлер Мортон
7 Гана пз Эрнест Нуама
8 Франция пз Корентин Толиссо
26 Алжир нп Каиль Будаш
17 Бельгия нп Луа Опенда
23 Мавритания вр Мамаду Диоп
27 Франция зщ Ламин Си
20 Кот-д&#039;Ивуар зщ Синали Дьоманде
35 Франция зщ Эликия Легро
92 Кот-д&#039;Ивуар зщ Клеман Акпа
10 Камерун пз Дэнни Намасо
3 Гваделупа пз Реми Лабо Ласкари
46 Бельгия пз Артур Пьедфор
8 Франция пз Науиру Ахамада
5 Франция пз Кевин Дануа
21 Франция нп Ромен Февр
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Франция Кристоф Пеллиссье
Бельгия Уильям Стилл
История личных встреч
25.04.2026 Франция — Лига 1 31-й тур Лион3 : 2Осер
23.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур Осер0 : 0Лион
13.04.2025 Франция — Лига 1 29-й тур Осер1 : 3Лион
27.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур Лион2 : 2Осер
17.02.2023 Франция - Лига 1 24-й тур Осер2 : 1Лион
31.08.2022 Франция - Лига 1 5-й тур Лион2 : 1Осер
07.04.2012 Франция - Лига 1 31-й тур Лион2 : 1Осер
27.11.2011 Франция - Лига 1 15-й тур Осер0 : 3Лион
11.05.2011 Франция - Лига 1 35-й тур Осер4 : 0Лион
22.12.2010 Франция - Лига 1 19-й тур Лион1 : 1Осер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако26
2
Лига чемпионов
Париж24
3
Лига чемпионов
Лилль24
4
Лига чемпионов
Лион24
5
Лига Европы
Ренн24
6
Лига конференций
Труа24
7 Ланс23
8 Марсель23
9 Анже23
10 Страсбург23
11 ПСЖ22
12 Брест22
13 Ле-Ман21
14 Гавр21
15 Лорьян21
16
Стыковая зона
Тулуза21
17
Зона вылета
Ницца21
18
Зона вылета
Осер20
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Лион
100%
Ничья
0%
Осер
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close