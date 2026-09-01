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ПСЖ - Монако 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
04 Сентября 2026 года в 22:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
ПСЖ
Монако

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Монако, которое состоится 04 Сентября 2026 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Монако
Монако
30 Франция вр Люка Шевалье
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
17 Португалия пз Витинья
4 Бразилия пз Лукас Бералдо
8 Испания пз Фабиан Руис
11 Франция нп Магнес Аклиуш
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
9 Испания нп Ферран Торрес
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
2 Бразилия зщ Вандерсон
72 Сенегал зщ Садибу Сане
15 Англия зщ Эрик Дайер
20 Португалия зщ Флавиу Назинью
8 Сенегал пз Ламин Камара
6 Швейцария пз Денис Закария
28 Франция пз Мамаду Кулибали
10 Россия пз Александр Головин
17 Бельгия пз Станис Идумбо
29 Германия нп Парис Бруннер
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Бразилия Филипе Луис
История личных встреч
06.03.2026 Франция — Лига 1 25-й тур ПСЖ1 : 3Монако
25.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч ПСЖ2 : 2Монако
17.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Монако2 : 3ПСЖ
29.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур Монако1 : 0ПСЖ
07.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур ПСЖ4 : 1Монако
05.01.2025 Суперкубок Франции 2024 Финал ПСЖ1 : 0Монако
18.12.2024 Франция — Лига 1 16-й тур Монако2 : 4ПСЖ
01.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Монако0 : 0ПСЖ
24.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур ПСЖ5 : 2Монако
11.02.2023 Франция - Лига 1 23-й тур Монако3 : 1ПСЖ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча третьего тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Монако». Начало встречи запланировано на 22:05 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако26
2
Лига чемпионов
Париж24
3
Лига чемпионов
Лилль24
4
Лига чемпионов
Лион24
5
Лига Европы
Ренн24
6
Лига конференций
Труа24
7 Ланс23
8 Марсель23
9 Анже23
10 Страсбург23
11 ПСЖ22
12 Брест22
13 Ле-Ман21
14 Гавр21
15 Лорьян21
16
Стыковая зона
Тулуза21
17
Зона вылета
Ницца21
18
Зона вылета
Осер20
Кто победит?
4 голосов болельщиков
ПСЖ
75%
Ничья
0%
Монако
25%

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