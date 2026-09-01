ПСЖ - Монако 04 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Монако, которое состоится 04 Сентября 2026 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|30
|вр
|Люка Шевалье
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|4
|пз
|Лукас Бералдо
|8
|пз
|Фабиан Руис
|11
|нп
|Магнес Аклиуш
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|9
|нп
|Ферран Торрес
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|2
|зщ
|Вандерсон
|72
|зщ
|Садибу Сане
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|20
|зщ
|Флавиу Назинью
|8
|пз
|Ламин Камара
|6
|пз
|Денис Закария
|28
|пз
|Мамаду Кулибали
|10
|пз
|Александр Головин
|17
|пз
|Станис Идумбо
|29
|нп
|Парис Бруннер
|Луис Энрике
|Филипе Луис
|06.03.2026
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 3
|25.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 2
|17.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 3
|29.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|07.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|4 : 1
|05.01.2025
|Суперкубок Франции 2024
|Финал
|1 : 0
|18.12.2024
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 4
|01.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|24.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|5 : 2
|11.02.2023
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Париж
|2
|4
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Ренн
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Труа
|2
|4
|7
|Ланс
|2
|3
|8
|Марсель
|2
|3
|9
|Анже
|2
|3
|10
|Страсбург
|2
|3
|11
|ПСЖ
|2
|2
|12
|Брест
|2
|2
|13
|Ле-Ман
|2
|1
|14
|Гавр
|2
|1
|15
|Лорьян
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|2
|1
| 17
Зона вылета
|Ницца
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Осер
|2
|0