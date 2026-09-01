Текстильщик - Торпедо М 04 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Текстильщик - Торпедо М, которое состоится 04 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
|Александр Александрович Сторожук
|24.06.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|20.06.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|13.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|1 : 1
|31.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|0 : 0
|24.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|38-й тур
|2 : 1
|28.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|1 : 3
|15.03.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|0 : 0
|18.08.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|3 : 1
|13.08.2007
|Россия - Первый дивизион - 2007
|27-й тур
|0 : 2
|27.04.2007
|Россия - Первый дивизион - 2007
|7-й тур
|5 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|9
|22
| 2
Повышение
|Велес
|9
|21
| 3
Плей-офф за повышение
|Сочи
|9
|19
| 4
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|8
|16
|5
|Урал
|8
|15
|6
|Спартак Кс
|8
|15
|7
|Уфа
|8
|15
|8
|Шинник
|8
|13
|9
|Арсенал Т
|9
|12
|10
|Ротор
|9
|10
|11
|Енисей
|8
|10
|12
|Нефтехимик
|9
|9
|13
|Челябинск
|8
|7
|14
|Волга Ул
|8
|7
|15
|Текстильщик
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Ленинградец
|8
|6
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|9
|5
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|8
|3