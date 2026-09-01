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Текстильщик - Торпедо М 04 Сентября прямая трансляция

04 Сентября 2026 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 10-й тур
Текстильщик
Торпедо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Текстильщик - Торпедо М, которое состоится 04 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Текстильщик
Иваново
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Дмитрий Анатольевич Пятибратов
Россия Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
24.06.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Торпедо М2 : 2Текстильщик
20.06.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Торпедо М3 : 1Текстильщик
13.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Текстильщик1 : 1Торпедо М
31.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Торпедо М0 : 0Текстильщик
24.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 38-й тур Торпедо М2 : 1Текстильщик
28.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Текстильщик1 : 3Торпедо М
15.03.2020 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Текстильщик0 : 0Торпедо М
18.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Торпедо М3 : 1Текстильщик
13.08.2007 Россия - Первый дивизион - 2007 27-й тур Текстильщик0 : 2Торпедо М
27.04.2007 Россия - Первый дивизион - 2007 7-й тур Торпедо М5 : 3Текстильщик
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород922
2
Повышение
Велес921
3
Плей-офф за повышение
Сочи919
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М816
5 Урал815
6 Спартак Кс815
7 Уфа815
8 Шинник813
9 Арсенал Т912
10 Ротор910
11 Енисей810
12 Нефтехимик99
13 Челябинск87
14 Волга Ул87
15 Текстильщик96
16
Зона вылета
Ленинградец86
17
Зона вылета
КАМАЗ95
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск83
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Текстильщик
0%
Ничья
0%
Торпедо М
0%

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