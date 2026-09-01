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Порту - Морейренсе 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
04 Сентября 2026 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Порту
Морейренсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Морейренсе, которое состоится 04 Сентября 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
15.03.2026 Португалия — Примейра 26-й тур Порту3 : 0Морейренсе
27.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Морейренсе1 : 2Порту
02.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур Порту3 : 1Морейренсе
21.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Морейренсе0 : 3Порту
24.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Морейренсе2 : 1Порту
20.01.2024 Португалия — Примейра 18-й тур Порту5 : 0Морейренсе
14.08.2023 Португалия — Примейра 1-й тур Морейренсе1 : 2Порту
20.02.2022 Португалия - Примейра 23-й тур Морейренсе0 : 1Порту
19.09.2021 Португалия - Примейра 6-й тур Порту5 : 0Морейренсе
26.04.2021 Португалия - Примейра 29-й тур Морейренсе1 : 1Порту
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту412
2
Лига чемпионов
Спортинг410
3
Лига чемпионов
Арока49
4
Лига Европы
Санта-Клара48
5
Лига конференций
Бенфика37
6 Жил Висенте37
7 Маритиму47
8 Эштрела35
9 Брага24
10 Морейренсе34
11 Насьонал44
12 Витория Гимарайнш43
13 Риу Аве43
14 Фамаликан42
15 Академику42
16
Стыковая зона
Алверка42
17
Зона вылета
Эшторил41
18
Зона вылета
Каза Пия40
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Порту
100%
Ничья
0%
Морейренсе
0%

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