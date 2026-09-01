Порту - Морейренсе 04 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Морейренсе, которое состоится 04 Сентября 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Франческо Фариоли
|15.03.2026
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|3 : 0
|27.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 2
|02.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|3 : 1
|21.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 3
|24.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1
|20.01.2024
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|5 : 0
|14.08.2023
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|20.02.2022
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 1
|19.09.2021
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|5 : 0
|26.04.2021
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Арока
|4
|9
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|4
|8
| 5
Лига конференций
|Бенфика
|3
|7
|6
|Жил Висенте
|3
|7
|7
|Маритиму
|4
|7
|8
|Эштрела
|3
|5
|9
|Брага
|2
|4
|10
|Морейренсе
|3
|4
|11
|Насьонал
|4
|4
|12
|Витория Гимарайнш
|4
|3
|13
|Риу Аве
|4
|3
|14
|Фамаликан
|4
|2
|15
|Академику
|4
|2
| 16
Стыковая зона
|Алверка
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|4
|0