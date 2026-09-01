Спарта - ПЕК Зволле 04 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - ПЕК Зволле, которое состоится 04 Сентября 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Рогьер Мейер
|08.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 0
|04.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 2
|12.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 2
|11.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 0
|22.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 1
|03.04.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 2
|26.09.2020
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|4 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|4
|10
| 3
Лига Европы
|Фейеноорд
|4
|8
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|3
|7
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|4
|7
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|4
|7
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|3
|6
|8
|Твенте
|3
|6
|9
|Эксельсиор
|3
|6
|10
|Гронинген
|4
|6
|11
|Херенвен
|4
|5
|12
|Спарта
|4
|4
|13
|ПЕК Зволле
|4
|3
|14
|Телстар
|3
|3
|15
|Виллем II
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|АДО Ден Хааг
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Утрехт
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|4
|0