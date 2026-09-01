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Спарта - ПЕК Зволле 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
04 Сентября 2026 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Стан Тёбен (Арле-Рикстел, Нидерланды);
Спарта
ПЕК Зволле

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - ПЕК Зволле, которое состоится 04 Сентября 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
ПЕК Зволле
Зволле
Главные тренеры
Нидерланды Рогьер Мейер
История личных встреч
08.03.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Спарта1 : 1ПЕК Зволле
08.11.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 12-й тур ПЕК Зволле1 : 0Спарта
15.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Спарта1 : 1ПЕК Зволле
30.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур ПЕК Зволле1 : 0Спарта
04.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Спарта0 : 2ПЕК Зволле
12.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур ПЕК Зволле1 : 2Спарта
11.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Спарта2 : 0ПЕК Зволле
22.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур ПЕК Зволле1 : 1Спарта
03.04.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Спарта3 : 2ПЕК Зволле
26.09.2020 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур ПЕК Зволле4 : 0Спарта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар412
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен410
3
Лига Европы
Фейеноорд48
4
Плей-офф Лиги конференций
Аякс37
5
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс47
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна47
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген36
8 Твенте36
9 Эксельсиор36
10 Гронинген46
11 Херенвен45
12 Спарта44
13 ПЕК Зволле43
14 Телстар33
15 Виллем II31
16
Стыковая зона
АДО Ден Хааг41
17
Зона вылета
Утрехт41
18
Зона вылета
Камбюр40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Спарта
0%
Ничья
0%
ПЕК Зволле
0%

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