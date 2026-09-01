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Истанбул Башакшехир - Галатасарай 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция), вместимость: 17319
04 Сентября 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 4-й тур
Истанбул Башакшехир
Галатасарай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Истанбул Башакшехир - Галатасарай, которое состоится 04 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
Турция Нури Шахин
Турция Окан Бурук
История личных встреч
14.03.2026 Турция — Суперлига 26-й тур Галатасарай3 : 0Истанбул Башакшехир
18.12.2025 Кубок Турции Группа A. 1-й тур Галатасарай1 : 0Истанбул Башакшехир
18.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур Истанбул Башакшехир1 : 2Галатасарай
30.05.2025 Турция — Суперлига 38-й тур Галатасарай2 : 0Истанбул Башакшехир
12.01.2025 Турция — Суперлига 19-й тур Истанбул Башакшехир1 : 2Галатасарай
10.02.2024 Турция - Суперлига 25-й тур Галатасарай2 : 0Истанбул Башакшехир
23.09.2023 Турция - Суперлига 6-й тур Истанбул Башакшехир1 : 2Галатасарай
08.05.2023 Турция - Суперлига 33-й тур Галатасарай1 : 0Истанбул Башакшехир
12.11.2022 Турция - Суперлига 14-й тур Истанбул Башакшехир0 : 7Галатасарай
07.05.2022 Турция - Суперлига 36-й тур Истанбул Башакшехир0 : 0Галатасарай
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай37
2
Лига чемпионов
Генчлербирлиги37
3
Лига Европы
Коджаэлиспор36
4
Лига конференций
Бешикташ36
5 Фенербахче36
6 Ризеспор36
7 Амед36
8 Касымпаша35
9 Трабзонспор34
10 Газиантеп34
11 Аланьяспор34
12 Самсунспор34
13 Истанбул Башакшехир34
14 Эюпспор33
15 Гёзтепе31
16
Зона вылета
Чорум31
17
Зона вылета
Эрзурумспор31
18
Зона вылета
Коньяспор30
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Истанбул
0%
Ничья
50%
Галатасарай
50%

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