Истанбул Башакшехир - Галатасарай 04 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Истанбул Башакшехир - Галатасарай, которое состоится 04 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Нури Шахин
|Окан Бурук
|14.03.2026
|Турция — Суперлига
|26-й тур
|3 : 0
|18.12.2025
|Кубок Турции
|Группа A. 1-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|1 : 2
|30.05.2025
|Турция — Суперлига
|38-й тур
|2 : 0
|12.01.2025
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|1 : 2
|10.02.2024
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Турция - Суперлига
|6-й тур
|1 : 2
|08.05.2023
|Турция - Суперлига
|33-й тур
|1 : 0
|12.11.2022
|Турция - Суперлига
|14-й тур
|0 : 7
|07.05.2022
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Генчлербирлиги
|3
|7
| 3
Лига Европы
|Коджаэлиспор
|3
|6
| 4
Лига конференций
|Бешикташ
|3
|6
|5
|Фенербахче
|3
|6
|6
|Ризеспор
|3
|6
|7
|Амед
|3
|6
|8
|Касымпаша
|3
|5
|9
|Трабзонспор
|3
|4
|10
|Газиантеп
|3
|4
|11
|Аланьяспор
|3
|4
|12
|Самсунспор
|3
|4
|13
|Истанбул Башакшехир
|3
|4
|14
|Эюпспор
|3
|3
|15
|Гёзтепе
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Чорум
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Эрзурумспор
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Коньяспор
|3
|0