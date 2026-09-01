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Славия-Мозырь - Витебск 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
04 Сентября 2026 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 21-й тур
Славия-Мозырь
Витебск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Витебск, которое состоится 04 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Витебск
Витебск
История личных встреч
03.05.2026 Беларусь — Высшая лига 6-й тур Витебск0 : 0Славия-Мозырь
29.11.2025 Беларусь — Высшая лига 30-й тур Витебск0 : 3Славия-Мозырь
05.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Славия-Мозырь4 : 0Витебск
09.08.2024 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Славия-Мозырь1 : 2Витебск
30.03.2024 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Витебск2 : 3Славия-Мозырь
28.08.2022 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Славия-Мозырь0 : 2Витебск
17.04.2022 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Витебск0 : 3Славия-Мозырь
14.08.2021 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Витебск2 : 2Славия-Мозырь
11.04.2021 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Славия-Мозырь0 : 2Витебск
23.08.2020 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Славия-Мозырь1 : 1Витебск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь1939
2
Лига конференций
МЛ Витебск1839
3
Лига конференций
Динамо Мн1839
4 Гомель2033
5 Витебск2032
6 Динамо-Брест2031
7 Неман1930
8 Минск2028
9 Торпедо-БелАЗ1927
10 Славия-Мозырь1922
11 Арсенал Дз2021
12 Барановичи2021
13 БАТЭ1918
14
Стыковая зона
Белшина1916
15
Зона вылета
Днепр М2015
16
Зона вылета
Нафтан2010
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Славия-Мозырь
0%
Ничья
0%
Витебск
0%

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