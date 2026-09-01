Зенит - ЦСКА 05 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - ЦСКА, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Сергей Богданович Семак
|Дмитрий Игоревич Игдисамов
|02.05.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 3
|10.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|2 : 2 3 : 4
|03.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|14.05.2025
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
|2 : 0 4 : 3
|30.04.2025
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
|2 : 0
|01.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|04.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа B
|2 : 2 4 : 1
|14.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|15.05.2024
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь РПЛ)
|0 : 0 5 : 4
|11.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|6
|18
|2
|Спартак М
|6
|13
|3
|Зенит
|6
|12
|4
|ЦСКА
|6
|12
|5
|Балтика
|6
|10
|6
|Динамо М
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|9
|8
|Динамо Мх
|6
|9
|9
|Оренбург
|6
|7
|10
|Ахмат
|6
|6
|11
|Крылья Советов
|6
|6
|12
|Ростов
|6
|5
| 13
Стыковая зона
|Родина
|6
|4
| 14
Стыковая зона
|Локомотив М
|6
|3
| 15
Зона вылета
|Акрон
|6
|3
| 16
Зона вылета
|Факел
|6
|2