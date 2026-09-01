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Зенит - ЦСКА 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
05 Сентября 2026 года в 16:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 7-й тур
Зенит
ЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - ЦСКА, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Дмитрий Игоревич Игдисамов
История личных встреч
02.05.2026 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур ЦСКА1 : 3Зенит
10.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир Зенит2 : 2 3 : 4ЦСКА
03.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Зенит1 : 1ЦСКА
14.05.2025 Fonbet Кубок России Финал (Путь РПЛ). 2-й матч ЦСКА2 : 0 4 : 3Зенит
30.04.2025 Fonbet Кубок России Финал (Путь РПЛ). 1-й матч Зенит2 : 0ЦСКА
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Зенит0 : 0ЦСКА
04.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа B Зенит2 : 2 4 : 1ЦСКА
14.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур ЦСКА0 : 1Зенит
15.05.2024 Fonbet Кубок России Финал (Путь РПЛ) Зенит0 : 0 5 : 4ЦСКА
11.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Зенит0 : 1ЦСКА
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Зенит» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар618
2 Спартак М613
3 Зенит612
4 ЦСКА612
5 Балтика610
6 Динамо М610
7 Рубин69
8 Динамо Мх69
9 Оренбург67
10 Ахмат66
11 Крылья Советов66
12 Ростов65
13
Стыковая зона
Родина64
14
Стыковая зона
Локомотив М63
15
Зона вылета
Акрон63
16
Зона вылета
Факел62
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Зенит
0%
Ничья
0%
ЦСКА
0%

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