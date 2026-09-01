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Ростов - Факел 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
05 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 7-й тур
Ростов
Факел

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Факел, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Факел
Воронеж
Главные тренеры
Испания Джонатан Альба
Россия Олег Петрович Василенко
История личных встреч
15.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Ростов2 : 1Факел
07.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Факел3 : 1Ростов
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ростов0 : 2Факел
20.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Факел0 : 2Ростов
01.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Ростов4 : 1Факел
13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Факел2 : 2Ростов
27.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ростов1 : 0Факел
14.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Факел0 : 1Ростов
23.07.2023 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Ростов2 : 1Факел
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Факел1 : 0Ростов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Ростов» — «Факел». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар618
2 Спартак М613
3 Зенит612
4 ЦСКА612
5 Балтика610
6 Динамо М610
7 Рубин69
8 Динамо Мх69
9 Оренбург67
10 Ахмат66
11 Крылья Советов66
12 Ростов65
13
Стыковая зона
Родина64
14
Стыковая зона
Локомотив М63
15
Зона вылета
Акрон63
16
Зона вылета
Факел62
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ростов
0%
Ничья
0%
Факел
0%

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