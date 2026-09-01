Ростов - Факел 05 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Факел, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Джонатан Альба
|Олег Петрович Василенко
|15.07.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 1
|07.07.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 1
|12.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|20.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|01.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 1
|13.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|27.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|14.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|23.07.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|6
|18
|2
|Спартак М
|6
|13
|3
|Зенит
|6
|12
|4
|ЦСКА
|6
|12
|5
|Балтика
|6
|10
|6
|Динамо М
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|9
|8
|Динамо Мх
|6
|9
|9
|Оренбург
|6
|7
|10
|Ахмат
|6
|6
|11
|Крылья Советов
|6
|6
|12
|Ростов
|6
|5
| 13
Стыковая зона
|Родина
|6
|4
| 14
Стыковая зона
|Локомотив М
|6
|3
| 15
Зона вылета
|Акрон
|6
|3
| 16
Зона вылета
|Факел
|6
|2