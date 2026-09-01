Челябинск - Спартак Кс 05 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челябинск - Спартак Кс, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Роман Михайлович Пилипчук
|Роман Анатольевич Березовский
|07.03.2026
|Россия — Лига Pari
|23-й тур
|3 : 3
|17.08.2025
|Россия — Лига Pari
|5-й тур
|2 : 1
|18.05.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 13-й тур
|1 : 5
|30.03.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 5-й тур
|3 : 1
|12.10.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 13-й тур
|0 : 0
|17.08.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 5-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|9
|22
| 2
Повышение
|Велес
|9
|21
| 3
Плей-офф за повышение
|Сочи
|9
|19
| 4
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|8
|16
|5
|Урал
|8
|15
|6
|Спартак Кс
|8
|15
|7
|Уфа
|8
|15
|8
|Шинник
|8
|13
|9
|Арсенал Т
|9
|12
|10
|Ротор
|9
|10
|11
|Енисей
|8
|10
|12
|Нефтехимик
|9
|9
|13
|Челябинск
|8
|7
|14
|Волга Ул
|8
|7
|15
|Текстильщик
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Ленинградец
|8
|6
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|9
|5
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|8
|3