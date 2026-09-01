22:23 ()
Расписание матчей
Пятница 04 сентября
Суббота 05 сентября
Свернуть список

Челябинск - Спартак Кс 05 Сентября прямая трансляция

05 Сентября 2026 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 10-й тур
Челябинск
Спартак Кс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челябинск - Спартак Кс, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челябинск
Челябинск
Спартак Кс
Кострома
Главные тренеры
Россия Роман Михайлович Пилипчук
Россия Роман Анатольевич Березовский
История личных встреч
07.03.2026 Россия — Лига Pari 23-й тур Челябинск3 : 3Спартак Кс
17.08.2025 Россия — Лига Pari 5-й тур Спартак Кс2 : 1Челябинск
18.05.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 13-й тур Челябинск1 : 5Спартак Кс
30.03.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 5-й тур Спартак Кс3 : 1Челябинск
12.10.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 13-й тур Спартак Кс0 : 0Челябинск
17.08.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 5-й тур Челябинск3 : 1Спартак Кс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород922
2
Повышение
Велес921
3
Плей-офф за повышение
Сочи919
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М816
5 Урал815
6 Спартак Кс815
7 Уфа815
8 Шинник813
9 Арсенал Т912
10 Ротор910
11 Енисей810
12 Нефтехимик99
13 Челябинск87
14 Волга Ул87
15 Текстильщик96
16
Зона вылета
Ленинградец86
17
Зона вылета
КАМАЗ95
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск83
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Челябинск
0%
Ничья
0%
Спартак Кс
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close