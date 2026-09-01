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Уфа - Велес 05 Сентября прямая трансляция

05 Сентября 2026 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 10-й тур
Уфа
Велес

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Велес, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уфа
Уфа
Велес
Москва
Главные тренеры
Россия Омари Михайлович Тетрадзе
Россия Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
11.05.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 13-й тур Велес0 : 0Уфа
30.03.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 5-й тур Уфа2 : 0Велес
01.10.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 12-й тур Уфа2 : 0Велес
06.08.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 4-й тур Велес0 : 0Уфа
05.03.2023 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур Уфа4 : 1Велес
13.08.2022 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Велес0 : 2Уфа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород922
2
Повышение
Велес921
3
Плей-офф за повышение
Сочи919
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М816
5 Урал815
6 Спартак Кс815
7 Уфа815
8 Шинник813
9 Арсенал Т912
10 Ротор910
11 Енисей810
12 Нефтехимик99
13 Челябинск87
14 Волга Ул87
15 Текстильщик96
16
Зона вылета
Ленинградец86
17
Зона вылета
КАМАЗ95
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск83
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Уфа
0%
Ничья
0%
Велес
0%

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