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Шинник - Ротор 05 Сентября прямая трансляция

05 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 10-й тур
Шинник
Ротор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Ротор, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Дмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
09.11.2025 Россия — Лига Pari 18-й тур Ротор3 : 0Шинник
28.09.2025 Россия — Лига Pari 12-й тур Шинник2 : 0Ротор
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур Ротор1 : 1Шинник
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Шинник0 : 1Ротор
05.10.2022 Fonbet Кубок России 1/32 финала Ротор1 : 1 4 : 5Шинник
15.03.2020 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Шинник0 : 1Ротор
18.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Ротор2 : 3Шинник
17.02.2019 Кубок ФНЛ Плей-офф Ротор1 : 1 5 : 4Шинник
24.11.2018 ФНЛ - Первый дивизион 24-й тур Ротор1 : 3Шинник
12.08.2018 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур Шинник0 : 0Ротор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород922
2
Повышение
Велес921
3
Плей-офф за повышение
Сочи919
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М816
5 Урал815
6 Спартак Кс815
7 Уфа815
8 Шинник813
9 Арсенал Т912
10 Ротор910
11 Енисей810
12 Нефтехимик99
13 Челябинск87
14 Волга Ул87
15 Текстильщик96
16
Зона вылета
Ленинградец86
17
Зона вылета
КАМАЗ95
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск83
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Шинник
0%
Ничья
0%
Ротор
0%

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