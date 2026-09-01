Сочи - Нижний Новгород 05 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Нижний Новгород, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Игорь Витальевич Осинькин
|Вадим Вячеславович Гаранин
|07.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|09.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|31.05.2025
|Россия — Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|1 : 3
|28.05.2025
|Россия — Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|1 : 2
|12.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|6 : 1
|29.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|22.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|4 : 0
|07.08.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|01.07.2022
|Кубок PARI Премьер
|1 : 1 2 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|9
|22
| 2
Повышение
|Велес
|9
|21
| 3
Плей-офф за повышение
|Сочи
|9
|19
| 4
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|8
|16
|5
|Урал
|8
|15
|6
|Спартак Кс
|8
|15
|7
|Уфа
|8
|15
|8
|Шинник
|8
|13
|9
|Арсенал Т
|9
|12
|10
|Ротор
|9
|10
|11
|Енисей
|8
|10
|12
|Нефтехимик
|9
|9
|13
|Челябинск
|8
|7
|14
|Волга Ул
|8
|7
|15
|Текстильщик
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Ленинградец
|8
|6
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|9
|5
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|8
|3