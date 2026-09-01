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Сочи - Нижний Новгород 05 Сентября прямая трансляция

05 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 10-й тур
Сочи
Нижний Новгород

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Нижний Новгород, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Россия Вадим Вячеславович Гаранин
История личных встреч
07.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Нижний Новгород2 : 1Сочи
05.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Сочи2 : 1Нижний Новгород
09.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Нижний Новгород1 : 0Сочи
31.05.2025 Россия — Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Нижний Новгород1 : 3Сочи
28.05.2025 Россия — Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Сочи1 : 2Нижний Новгород
12.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Сочи6 : 1Нижний Новгород
29.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Нижний Новгород1 : 0Сочи
22.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Нижний Новгород4 : 0Сочи
07.08.2022 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Сочи2 : 1Нижний Новгород
01.07.2022 Кубок PARI Премьер Нижний Новгород1 : 1 2 : 4Сочи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород922
2
Повышение
Велес921
3
Плей-офф за повышение
Сочи919
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М816
5 Урал815
6 Спартак Кс815
7 Уфа815
8 Шинник813
9 Арсенал Т912
10 Ротор910
11 Енисей810
12 Нефтехимик99
13 Челябинск87
14 Волга Ул87
15 Текстильщик96
16
Зона вылета
Ленинградец86
17
Зона вылета
КАМАЗ95
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск83
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сочи
0%
Ничья
0%
Нижний Новгород
0%

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