Фулхэм - Кристал Пэлас 05 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Кристал Пэлас, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|16
|пз
|Сандер Берге
|17
|пз
|Алекс Айуоби
|14
|пз
|Оскар Бобб
|24
|пз
|Джош Кинг
|8
|пз
|Сесар Паласиос
|7
|нп
|Гонсало Гарсия
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|6
|зщ
|Джейди Канво
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|25
|зщ
|Анан Халаили
|5
|зщ
|Аксель Дисаси
|20
|пз
|Адам Уортон
|18
|пз
|Даити Камада
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|9
|пз
|Эдди Нкетиа
|10
|нп
|Йереми Пино
|22
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|Альваро Арбелоа
|Пьер Саж
|07.08.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 2
|01.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|07.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|29.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 3
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 2
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Халл Сити
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|2
|4
| 6
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|4
| 7
Лига конференций
|Эвертон
|2
|4
|8
|Лидс Юнайтед
|2
|4
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|3
|10
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
|11
|Сандерленд
|2
|3
|12
|Ипсвич Таун
|2
|3
|13
|Ливерпуль
|2
|2
|14
|Борнмут
|2
|1
|15
|Ноттингем Форест
|2
|1
|16
|Фулхэм
|2
|0
|17
|Ковентри Сити
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Астон Вилла
|2
|0