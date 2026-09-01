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Фулхэм - Кристал Пэлас 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
05 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Фулхэм
Кристал Пэлас

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Кристал Пэлас, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
1ГерманияврБернд Лено
21БельгиязщТимоти Кастань
5ДаниязщЙоаким Андерсен
3НигериязщКэлвин Бейсси
33СШАзщЭнтони Робинсон
16НорвегияпзСандер Берге
17НигерияпзАлекс Айуоби
14НорвегияпзОскар Бобб
24АнглияпзДжош Кинг
8ИспанияпзСесар Паласиос
7ИспаниянпГонсало Гарсия
1АнглияврДин Хендерсон
6ФранциязщДжейди Канво
26СШАзщКрис Ричардс
25ИзраильзщАнан Халаили
5ФранциязщАксель Дисаси
20АнглияпзАдам Уортон
18ЯпонияпзДаити Камада
3АнглияпзТайрик Митчелл
9АнглияпзЭдди Нкетиа
10ИспаниянпЙереми Пино
22НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
ИспанияАльваро Арбелоа
ФранцияПьер Саж
История личных встреч
07.08.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Фулхэм1 : 2Кристал Пэлас
01.01.2026Англия — Премьер-лига19-й турКристал Пэлас1 : 1Фулхэм
07.12.2025Англия — Премьер-лига15-й турФулхэм1 : 2Кристал Пэлас
29.03.2025Кубок Англии1/4 финалаФулхэм0 : 3Кристал Пэлас
22.02.2025Англия — Премьер-лига26-й турФулхэм0 : 2Кристал Пэлас
09.11.2024Англия — Премьер-лига11-й турКристал Пэлас0 : 2Фулхэм
27.04.2024Англия - Премьер-лига35-й турФулхэм1 : 1Кристал Пэлас
23.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турКристал Пэлас0 : 0Фулхэм
20.05.2023Англия - Премьер-лига37-й турФулхэм2 : 2Кристал Пэлас
26.12.2022Англия - Премьер-лига17-й турКристал Пэлас0 : 3Фулхэм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити26
2
Лига чемпионов
Арсенал26
3
Лига чемпионов
Халл Сити26
4
Лига чемпионов
Челси26
5
Лига Европы
Брентфорд24
6
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед24
7
Лига конференций
Эвертон24
8 Лидс Юнайтед24
9 Брайтон энд Хоув Альбион23
10 Манчестер Юнайтед23
11 Сандерленд23
12 Ипсвич Таун23
13 Ливерпуль22
14 Борнмут21
15 Ноттингем Форест21
16 Фулхэм20
17 Ковентри Сити20
18
Зона вылета
Кристал Пэлас20
19
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур20
20
Зона вылета
Астон Вилла20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Фулхэм
0%
Ничья
0%
Кристал Пэлас
0%

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