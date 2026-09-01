Брайтон энд Хоув Альбион - Лидс Юнайтед 05 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Лидс Юнайтед, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|5
|зщ
|Льюис Данк
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|21
|зщ
|Оливье Боскальи
|13
|пз
|Паскаль Грос
|25
|пз
|Диего Гомес
|29
|пз
|Максим Де Кёйпер
|35
|пз
|Малик Ялькуе
|33
|пз
|Мэттью О'Райли
|19
|нп
|Харалампос Костулас
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|15
|зщ
|Яка Бийол
|5
|зщ
|Тарик Мухаремович
|2
|пз
|Джейден Богл
|4
|пз
|Итан Ампаду
|18
|пз
|Антон Стах
|24
|пз
|Джеймс Джастин
|11
|нп
|Бренден Ааронсон
|19
|нп
|Ноа Окафор
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Даниэль Фарке
|17.05.2026
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|11.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|27.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|15.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|27.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|01.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|16.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|18.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|2 : 0
|09.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Халл Сити
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|2
|4
| 6
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|4
| 7
Лига конференций
|Эвертон
|2
|4
|8
|Лидс Юнайтед
|2
|4
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|3
|10
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
|11
|Сандерленд
|2
|3
|12
|Ипсвич Таун
|2
|3
|13
|Ливерпуль
|2
|2
|14
|Борнмут
|2
|1
|15
|Ноттингем Форест
|2
|1
|16
|Фулхэм
|2
|0
|17
|Ковентри Сити
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Астон Вилла
|2
|0