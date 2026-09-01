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Брайтон энд Хоув Альбион - Лидс Юнайтед 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
05 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Лидс Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Лидс Юнайтед, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Лидс Юнайтед
Лидс
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
44 Хорватия зщ Лука Вушкович
5 Англия зщ Льюис Данк
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
21 Франция зщ Оливье Боскальи
13 Германия пз Паскаль Грос
25 Парагвай пз Диего Гомес
29 Бельгия пз Максим Де Кёйпер
35 Кот-д&#039;Ивуар пз Малик Ялькуе
33 Дания пз Мэттью О'Райли
19 Греция нп Харалампос Костулас
1 Англия вр Джеймс Траффорд
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
15 Словения зщ Яка Бийол
5 Босния и Герцеговина зщ Тарик Мухаремович
2 Англия пз Джейден Богл
4 Уэльс пз Итан Ампаду
18 Германия пз Антон Стах
24 Англия пз Джеймс Джастин
11 США нп Бренден Ааронсон
19 Швейцария нп Ноа Окафор
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
17.05.2026 Англия — Премьер-лига 37-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Лидс Юнайтед
11.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Лидс Юнайтед2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
27.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Лидс Юнайтед
15.05.2022 Англия - Премьер-лига 37-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
27.11.2021 Англия - Премьер-лига 13-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Лидс Юнайтед
01.05.2021 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Лидс Юнайтед
16.01.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Лидс Юнайтед0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
18.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Лидс Юнайтед2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
09.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Лидс Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити26
2
Лига чемпионов
Арсенал26
3
Лига чемпионов
Халл Сити26
4
Лига чемпионов
Челси26
5
Лига Европы
Брентфорд24
6
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед24
7
Лига конференций
Эвертон24
8 Лидс Юнайтед24
9 Брайтон энд Хоув Альбион23
10 Манчестер Юнайтед23
11 Сандерленд23
12 Ипсвич Таун23
13 Ливерпуль22
14 Борнмут21
15 Ноттингем Форест21
16 Фулхэм20
17 Ковентри Сити20
18
Зона вылета
Кристал Пэлас20
19
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур20
20
Зона вылета
Астон Вилла20
Кто победит?
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Лидс Юнайтед
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