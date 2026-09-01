Ноттингем Форест - Тоттенхэм Хотспур 05 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|26
|вр
|Матц Селс
|23
|зщ
|Жаир Кунья
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|34
|пз
|Ола Айна
|24
|пз
|Джеймс Макэйти
|3
|пз
|Неко Уильямс
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|14
|пз
|Дан Ндой
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|11
|нп
|Игор Жезус
|31
|вр
|Антонин Кински
|14
|зщ
|Арчи Грей
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|23
|зщ
|Педро Порро
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|16
|пз
|Сандро Тонали
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|11
|пз
|Матис Тель
|22
|нп
|Омар Мармуш
|Оливер Гласнер
|Роберто де Дзерби
|22.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 3
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|21.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 1
|15.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|11.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 0
|28.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|24.09.2014
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Халл Сити
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|2
|4
| 6
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|4
| 7
Лига конференций
|Эвертон
|2
|4
|8
|Лидс Юнайтед
|2
|4
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|3
|10
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
|11
|Сандерленд
|2
|3
|12
|Ипсвич Таун
|2
|3
|13
|Ливерпуль
|2
|2
|14
|Борнмут
|2
|1
|15
|Ноттингем Форест
|2
|1
|16
|Фулхэм
|2
|0
|17
|Ковентри Сити
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Астон Вилла
|2
|0