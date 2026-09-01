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Ноттингем Форест - Тоттенхэм Хотспур 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
05 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Ноттингем Форест
Тоттенхэм Хотспур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
26 Бельгия вр Матц Селс
23 Бразилия зщ Жаир Кунья
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
34 Нигерия пз Ола Айна
24 Англия пз Джеймс Макэйти
3 Уэльс пз Неко Уильямс
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
14 Швейцария пз Дан Ндой
6 Кот-д&#039;Ивуар пз Ибраим Сангаре
11 Бразилия нп Игор Жезус
31 Чехия вр Антонин Кински
14 Англия зщ Арчи Грей
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
23 Испания зщ Педро Порро
13 Италия зщ Дестини Удоджи
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
16 Италия пз Сандро Тонали
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
11 Франция пз Матис Тель
22 Египет нп Омар Мармуш
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
22.03.2026 Англия — Премьер-лига 31-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 3Ноттингем Форест
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Ноттингем Форест3 : 0Тоттенхэм Хотспур
21.04.2025 Англия — Премьер-лига 33-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Ноттингем Форест
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Ноттингем Форест1 : 0Тоттенхэм Хотспур
07.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Ноттингем Форест
15.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ноттингем Форест0 : 2Тоттенхэм Хотспур
11.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Ноттингем Форест
09.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Ноттингем Форест2 : 0Тоттенхэм Хотспур
28.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Ноттингем Форест0 : 2Тоттенхэм Хотспур
24.09.2014 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Тоттенхэм Хотспур3 : 1Ноттингем Форест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити26
2
Лига чемпионов
Арсенал26
3
Лига чемпионов
Халл Сити26
4
Лига чемпионов
Челси26
5
Лига Европы
Брентфорд24
6
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед24
7
Лига конференций
Эвертон24
8 Лидс Юнайтед24
9 Брайтон энд Хоув Альбион23
10 Манчестер Юнайтед23
11 Сандерленд23
12 Ипсвич Таун23
13 Ливерпуль22
14 Борнмут21
15 Ноттингем Форест21
16 Фулхэм20
17 Ковентри Сити20
18
Зона вылета
Кристал Пэлас20
19
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур20
20
Зона вылета
Астон Вилла20
Кто победит?
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Тоттенхэм
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