Манчестер Сити - Ковентри Сити 05 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Ковентри Сити, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|45
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|5
|пз
|Эллиот Андерсон
|47
|пз
|Фил Фоден
|42
|пз
|Антуан Семеньо
|10
|нп
|Райан Шерки
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|19
|вр
|Карл Рашворт
|4
|зщ
|Бобби Томас
|27
|зщ
|Милан ван Эвейк
|24
|зщ
|Орель Аменда
|3
|зщ
|Джей Дасилва
|8
|пз
|Калеб Йиренки
|6
|пз
|Мэтт Граймз
|16
|пз
|Фрэнк Оньека
|18
|нп
|Лум Чауна
|10
|нп
|Эфрон Мэйсон-Кларк
|14
|нп
|Тайво Авонийи
|Энцо Мареска
|Фрэнк Лэмпард
|28.08.2026
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 4
|23.08.2026
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|16.08.2026
|Суперкубок Англии — 2026
|Финал
|3 : 0
|09.08.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 1
|05.08.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Халл Сити
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|2
|4
| 6
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|4
| 7
Лига конференций
|Эвертон
|2
|4
|8
|Лидс Юнайтед
|2
|4
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|3
|10
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
|11
|Сандерленд
|2
|3
|12
|Ипсвич Таун
|2
|3
|13
|Ливерпуль
|2
|2
|14
|Борнмут
|2
|1
|15
|Ноттингем Форест
|2
|1
|16
|Фулхэм
|2
|0
|17
|Ковентри Сити
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Астон Вилла
|2
|0