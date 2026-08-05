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Манчестер Сити - Ковентри Сити 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
05 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Манчестер Сити
Ковентри Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Ковентри Сити, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Ковентри Сити
Ковентри
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
45 Узбекистан зщ Абдукодир Хусанов
3 Португалия зщ Рубен Диаш
6 Англия зщ Марк-Израэль Гехи
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
33 Англия зщ Нико О'Райли
5 Англия пз Эллиот Андерсон
47 Англия пз Фил Фоден
42 Гана пз Антуан Семеньо
10 Франция нп Райан Шерки
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
19 Англия вр Карл Рашворт
4 Англия зщ Бобби Томас
27 Нидерланды зщ Милан ван Эвейк
24 Швейцария зщ Орель Аменда
3 Уэльс зщ Джей Дасилва
8 Гана пз Калеб Йиренки
6 Англия пз Мэтт Граймз
16 Нигерия пз Фрэнк Оньека
18 Франция нп Лум Чауна
10 Англия нп Эфрон Мэйсон-Кларк
14 Нигерия нп Тайво Авонийи
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
Англия Фрэнк Лэмпард
История личных встреч
28.08.2026 Англия — Премьер-лига 2-й тур 1 : 4Манчестер Сити
23.08.2026 Англия — Премьер-лига 1-й тур Манчестер Сити2 : 1
16.08.2026 Суперкубок Англии — 2026 Финал 3 : 0Манчестер Сити
09.08.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Манчестер Сити3 : 1
05.08.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 1 : 3Манчестер Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити26
2
Лига чемпионов
Арсенал26
3
Лига чемпионов
Халл Сити26
4
Лига чемпионов
Челси26
5
Лига Европы
Брентфорд24
6
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед24
7
Лига конференций
Эвертон24
8 Лидс Юнайтед24
9 Брайтон энд Хоув Альбион23
10 Манчестер Юнайтед23
11 Сандерленд23
12 Ипсвич Таун23
13 Ливерпуль22
14 Борнмут21
15 Ноттингем Форест21
16 Фулхэм20
17 Ковентри Сити20
18
Зона вылета
Кристал Пэлас20
19
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур20
20
Зона вылета
Астон Вилла20
Кто победит?
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Манчестер Сити
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Ничья
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Ковентри
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