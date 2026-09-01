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Брентфорд - Сандерленд 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
05 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Брентфорд
Сандерленд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Сандерленд, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Сандерленд
Сандерленд
1ИрландияврКивин Келлехер
33ИталиязщМикаель Кайоде
20НорвегиязщКристоффер Аер
22ИрландиязщНейтан Коллинз
23АнглиязщКин Льюис-Поттер
18МалипзМамаду Сангаре
27ГерманияпзВитали Янельт
7ГерманияпзКевин Шаде
11Буркина-ФасопзДанго Уаттара
24ДаниянпМиккель Дамсгор
9БразилиянпИгор Тьяго
22НидерландыврРобин Руфс
12БельгиязщТома Мёнье
20ФранциязщНорди Мукиэле
5Северная ИрландиязщДэниел Баллард
17МозамбикзщРейнилду Мандава
32Северная ИрландиязщТрай Хам
34ШвейцарияпзГранит Джака
27ДР КонгопзНоа Садики
28ФранцияпзЭнцо Ле Фе
10ЭквадорпзНильсон Ангуло
9НидерландынпБрайан Бробби
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
История личных встреч
07.01.2026Англия — Премьер-лига21-й турБрентфорд3 : 0Сандерленд
30.08.2025Англия — Премьер-лига3-й турСандерленд2 : 1Брентфорд
17.02.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турСандерленд0 : 2Брентфорд
21.10.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турБрентфорд3 : 3Сандерленд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити26
2
Лига чемпионов
Арсенал26
3
Лига чемпионов
Халл Сити26
4
Лига чемпионов
Челси26
5
Лига Европы
Брентфорд24
6
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед24
7
Лига конференций
Эвертон24
8 Лидс Юнайтед24
9 Брайтон энд Хоув Альбион23
10 Манчестер Юнайтед23
11 Сандерленд23
12 Ипсвич Таун23
13 Ливерпуль22
14 Борнмут21
15 Ноттингем Форест21
16 Фулхэм20
17 Ковентри Сити20
18
Зона вылета
Кристал Пэлас20
19
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур20
20
Зона вылета
Астон Вилла20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Брентфорд
0%
Ничья
0%
Сандерленд
0%

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