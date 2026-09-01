Брентфорд - Сандерленд 05 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Сандерленд, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|23
|зщ
|Кин Льюис-Поттер
|18
|пз
|Мамаду Сангаре
|27
|пз
|Витали Янельт
|7
|пз
|Кевин Шаде
|11
|пз
|Данго Уаттара
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|9
|нп
|Игор Тьяго
|22
|вр
|Робин Руфс
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|5
|зщ
|Дэниел Баллард
|17
|зщ
|Рейнилду Мандава
|32
|зщ
|Трай Хам
|34
|пз
|Гранит Джака
|27
|пз
|Ноа Садики
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|10
|пз
|Нильсон Ангуло
|9
|нп
|Брайан Бробби
|Режис Ле Брис
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 0
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|17.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|0 : 2
|21.10.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|3 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Халл Сити
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|2
|4
| 6
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|4
| 7
Лига конференций
|Эвертон
|2
|4
|8
|Лидс Юнайтед
|2
|4
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|3
|10
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
|11
|Сандерленд
|2
|3
|12
|Ипсвич Таун
|2
|3
|13
|Ливерпуль
|2
|2
|14
|Борнмут
|2
|1
|15
|Ноттингем Форест
|2
|1
|16
|Фулхэм
|2
|0
|17
|Ковентри Сити
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Астон Вилла
|2
|0