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Халл Сити - Астон Вилла 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
05 Сентября 2026 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Халл Сити
Астон Вилла

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Астон Вилла, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Астон Вилла
Бирмингем
19 Греция вр Константинос Цолакис
2 Англия зщ Льюи Койл
32 Сенегал зщ Нобель Менди
6 Нигерия зщ Семи Аджайи
15 Ирландия зщ Джон Иган
3 Англия зщ Райан Джилз
27 Англия пз Реган Слейтер
21 Швеция пз Эллиот Страуд
29 Франция пз Люка Гурна-Дуат
10 Алжир нп Мохамед Беллуми
9 Шотландия нп Оливер Макбарни
1 Япония вр Дзион Судзуки
2 Польша зщ Мэтти Кэш
3 Швеция зщ Виктор Линделёф
14 Испания зщ Пау Торрес
22 Нидерланды зщ Ян Матсен
8 Франция пз Бубакар Камара
6 Англия пз Росс Баркли
7 Шотландия пз Джон Макгинн
10 Аргентина пз Эмилиано Буэндия
53 Англия пз Джордж Хеммингс
11 Сенегал нп Николас Джексон
Главные тренеры
Босния и Герцеговина Сергей Якирович
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
19.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Астон Вилла2 : 2Халл Сити
06.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Халл Сити1 : 3Астон Вилла
31.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Халл Сити0 : 0Астон Вилла
05.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Астон Вилла1 : 1Халл Сити
10.02.2015 Англия - Премьер-лига 25-й тур Халл Сити2 : 0Астон Вилла
31.08.2014 Англия - Премьер-лига 3-й тур Астон Вилла2 : 1Халл Сити
03.05.2014 Англия - Премьер-лига 37-й тур Астон Вилла3 : 1Халл Сити
05.10.2013 Англия - Премьер-лига 7-й тур Халл Сити0 : 0Астон Вилла
21.04.2010 Англия - Премьер-лига 28-й тур Халл Сити0 : 2Астон Вилла
05.12.2009 Англия - Премьер-лига 15-й тур Астон Вилла3 : 0Халл Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити26
2
Лига чемпионов
Арсенал26
3
Лига чемпионов
Халл Сити26
4
Лига чемпионов
Челси26
5
Лига Европы
Брентфорд24
6
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед24
7
Лига конференций
Эвертон24
8 Лидс Юнайтед24
9 Брайтон энд Хоув Альбион23
10 Манчестер Юнайтед23
11 Сандерленд23
12 Ипсвич Таун23
13 Ливерпуль22
14 Борнмут21
15 Ноттингем Форест21
16 Фулхэм20
17 Ковентри Сити20
18
Зона вылета
Кристал Пэлас20
19
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур20
20
Зона вылета
Астон Вилла20
Кто победит?
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Халл Сити
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Астон Вилла
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