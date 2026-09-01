Халл Сити - Астон Вилла 05 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Астон Вилла, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|19
|вр
|Константинос Цолакис
|2
|зщ
|Льюи Койл
|32
|зщ
|Нобель Менди
|6
|зщ
|Семи Аджайи
|15
|зщ
|Джон Иган
|3
|зщ
|Райан Джилз
|27
|пз
|Реган Слейтер
|21
|пз
|Эллиот Страуд
|29
|пз
|Люка Гурна-Дуат
|10
|нп
|Мохамед Беллуми
|9
|нп
|Оливер Макбарни
|1
|вр
|Дзион Судзуки
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|14
|зщ
|Пау Торрес
|22
|зщ
|Ян Матсен
|8
|пз
|Бубакар Камара
|6
|пз
|Росс Баркли
|7
|пз
|Джон Макгинн
|10
|пз
|Эмилиано Буэндия
|53
|пз
|Джордж Хеммингс
|11
|нп
|Николас Джексон
|Сергей Якирович
|Унаи Эмери
|19.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|2 : 2
|06.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 3
|31.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|0 : 0
|05.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 1
|10.02.2015
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|31.08.2014
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|03.05.2014
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 1
|05.10.2013
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|21.04.2010
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 2
|05.12.2009
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Халл Сити
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|2
|4
| 6
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|4
| 7
Лига конференций
|Эвертон
|2
|4
|8
|Лидс Юнайтед
|2
|4
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|3
|10
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
|11
|Сандерленд
|2
|3
|12
|Ипсвич Таун
|2
|3
|13
|Ливерпуль
|2
|2
|14
|Борнмут
|2
|1
|15
|Ноттингем Форест
|2
|1
|16
|Фулхэм
|2
|0
|17
|Ковентри Сити
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Астон Вилла
|2
|0