Атлетик Б - Атлетико М 05 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Атлетико М, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Унай Симон
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|16
|пз
|Иньиго Руис де Галарета
|24
|пз
|Беньят Херенабаррена
|23
|пз
|Роберт Наварро
|8
|пз
|Ойан Сансет
|7
|пз
|Алекс Беренгер
|9
|пз
|Иньяки Уильямс
|13
|вр
|Ян Облак
|14
|зщ
|Маркос Льоренте
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|22
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|8
|пз
|Пабло Барриос
|23
|пз
|Мортен Юльманн
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|11
|нп
|Адемола Лукман
|7
|нп
|Ли Кан Ин
|10
|нп
|Алекс Баэна
|Эдин Терзич
|Диего Симеоне
|25.04.2026
|Испания — Примера
|32-й тур
|3 : 2
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 1
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 1
|29.02.2024
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|07.02.2024
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|19.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 0
|15.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Алавес
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Севилья
|3
|6
|7
|Бетис
|3
|6
|8
|Депортиво
|3
|5
|9
|Леванте
|3
|4
|10
|Расинг
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|4
|4
|12
|Эспаньол
|3
|3
|13
|Атлетик Б
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|3
|15
|Вильярреал
|3
|2
|16
|Сельта
|4
|2
|17
|Валенсия
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Райо Вальекано
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Эльче
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Малага
|3
|1