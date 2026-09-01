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Атлетик Б - Атлетико М 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
05 Сентября 2026 года в 17:15 (+03:00). Испания — Ла Лига, 4-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Атлетик Б
Атлетико М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Атлетико М, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Атлетико М
Мадрид
1ИспанияврУнай Симон
12ИспаниязщХесус Аресо
4ИспаниязщАйтор Паредес
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
17ИспаниязщЮри Берчиче
16ИспанияпзИньиго Руис де Галарета
24ИспанияпзБеньят Херенабаррена
23ИспанияпзРоберт Наварро
8ИспанияпзОйан Сансет
7ИспанияпзАлекс Беренгер
9ГанапзИньяки Уильямс
13СловенияврЯн Облак
14ИспаниязщМаркос Льоренте
18ИспаниязщМарк Пубиль
17СловакиязщДавид Ганцко
22ИспаниязщАлехандро Гримальдо
8ИспанияпзПабло Барриос
23ДанияпзМортен Юльманн
20АргентинанпДжулиано Симеоне
11НигериянпАдемола Лукман
7Южная КореянпЛи Кан Ин
10ИспаниянпАлекс Баэна
Главные тренеры
ГерманияЭдин Терзич
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
25.04.2026Испания — Примера32-й турАтлетико М3 : 2Атлетик Б
06.12.2025Испания — Примера15-й турАтлетик Б1 : 0Атлетико М
01.03.2025Испания — Примера26-й турАтлетико М1 : 0Атлетик Б
31.08.2024Испания — Примера4-й турАтлетик Б0 : 1Атлетико М
27.04.2024Испания - Примера33-й турАтлетико М3 : 1Атлетик Б
29.02.2024Кубок Испании1/2 финала. 2-й матчАтлетик Б3 : 0Атлетико М
07.02.2024Кубок Испании1/2 финала. 1-й матчАтлетико М0 : 1Атлетик Б
16.12.2023Испания - Примера17-й турАтлетик Б2 : 0Атлетико М
19.02.2023Испания - Примера22-й турАтлетико М1 : 0Атлетик Б
15.10.2022Испания - Примера9-й турАтлетик Б0 : 1Атлетико М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона39
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид39
3
Лига чемпионов
Атлетико М37
4
Лига чемпионов
Алавес37
5
Лига Европы
Осасуна37
6
Лига конференций
Севилья36
7 Бетис36
8 Депортиво35
9 Леванте34
10 Расинг34
11 Реал Сосьедад44
12 Эспаньол33
13 Атлетик Б33
14 Хетафе33
15 Вильярреал32
16 Сельта42
17 Валенсия31
18
Зона вылета
Райо Вальекано31
19
Зона вылета
Эльче31
20
Зона вылета
Малага31
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Атлетик Б
0%
Ничья
0%
Атлетико М
0%

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