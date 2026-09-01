Райо Вальекано - Расинг 05 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Расинг, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Дани Карденас
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|6
|зщ
|Пате Сисс
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|17
|зщ
|Адрия Педроса
|23
|пз
|Оскар Мартин
|36
|пз
|Гнангоро Буаре
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|8
|пз
|Унай Лопес
|18
|пз
|Альваро Гарсия
|10
|нп
|Серхио Камельо
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|2
|зщ
|Альваро Мантилья
|4
|зщ
|Ману
|17
|зщ
|Хорхе Салинас
|5
|зщ
|Пабло Рамон
|23
|пз
|Иван Мартин
|20
|пз
|Серхио Каналес
|10
|пз
|Иньиго Висенте
|18
|пз
|Маттео Прати
|52
|пз
|Пабло Гарсия
|21
|нп
|Яссир Забири
|Беньят Сан Хосе
|20.07.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|1 : 2
|13.09.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 5-й тур
|2 : 0
|03.03.2012
|Испания - Примера
|26-й тур
|4 : 2
|01.10.2011
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Алавес
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Севилья
|3
|6
|7
|Бетис
|3
|6
|8
|Депортиво
|3
|5
|9
|Леванте
|3
|4
|10
|Расинг
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|4
|4
|12
|Эспаньол
|3
|3
|13
|Атлетик Б
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|3
|15
|Вильярреал
|3
|2
|16
|Сельта
|4
|2
|17
|Валенсия
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Райо Вальекано
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Эльче
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Малага
|3
|1