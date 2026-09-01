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Райо Вальекано - Расинг 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
05 Сентября 2026 года в 19:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 4-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Райо Вальекано
Расинг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Расинг, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Расинг
Сантандер
1ИспанияврДани Карденас
24ФранциязщФлорьян Лежён
6СенегалзщПате Сисс
2РумыниязщАндрей Рациу
17ИспаниязщАдрия Педроса
23ИспанияпзОскар Мартин
36ИспанияпзГнангоро Буаре
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
8ИспанияпзУнай Лопес
18ИспанияпзАльваро Гарсия
10ИспаниянпСерхио Камельо
13ИспанияврХулен Ахирресабала
2ИспаниязщАльваро Мантилья
4Испаниязщ Ману
17ИспаниязщХорхе Салинас
5ИспаниязщПабло Рамон
23ИспанияпзИван Мартин
20ИспанияпзСерхио Каналес
10ИспанияпзИньиго Висенте
18ИталияпзМаттео Прати
52ИспанияпзПабло Гарсия
21МарокконпЯссир Забири
Главные тренеры
ИспанияБеньят Сан Хосе
История личных встреч
20.07.2020Испания - СегундаСегунда. 42-й турРасинг1 : 2Райо Вальекано
13.09.2019Испания - СегундаСегунда. 5-й турРайо Вальекано2 : 0Расинг
03.03.2012Испания - Примера26-й турРайо Вальекано4 : 2Расинг
01.10.2011Испания - Примера7-й турРасинг1 : 1Райо Вальекано
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона39
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид39
3
Лига чемпионов
Атлетико М37
4
Лига чемпионов
Алавес37
5
Лига Европы
Осасуна37
6
Лига конференций
Севилья36
7 Бетис36
8 Депортиво35
9 Леванте34
10 Расинг34
11 Реал Сосьедад44
12 Эспаньол33
13 Атлетик Б33
14 Хетафе33
15 Вильярреал32
16 Сельта42
17 Валенсия31
18
Зона вылета
Райо Вальекано31
19
Зона вылета
Эльче31
20
Зона вылета
Малага31
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Райо Вальекано
0%
Ничья
0%
Расинг
0%

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