Вильярреал - Депортиво 05 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Депортиво, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Луис Жуниор
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|20
|зщ
|Карлос Ромеро
|3
|зщ
|Алекс Фримен
|6
|зщ
|Пау Наварро
|19
|пз
|Николя Пепе
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|18
|пз
|Пап Гейе
|10
|пз
|Альберто Молейро
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|22
|нп
|Айосе Перес
|13
|вр
|Лео Роман
|23
|зщ
|Химо
|4
|зщ
|Лукас Нуби
|22
|зщ
|Брайт Эде
|12
|пз
|Джакомо Квальята
|14
|пз
|Рикардо Родригес
|19
|пз
|Луисми Крус
|21
|пз
|Марио Сориано
|16
|пз
|Лоренцо Аматуччи
|7
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|32
|нп
|Бил Нсонго
|Иньиго Перес
|Антонио Идальго Морилья
|12.05.2018
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 4
|07.01.2018
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 1
|14.05.2017
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 0
|14.01.2017
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 0
|09.08.2016
|Товарищеские матчи (клубы) - 2016
|Август 2016
|2 : 0
|08.05.2016
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 2
|03.01.2016
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 2
|02.05.2015
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1
|21.12.2014
|Испания - Примера
|16-й тур
|3 : 0
|13.02.2011
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Алавес
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Севилья
|3
|6
|7
|Бетис
|3
|6
|8
|Депортиво
|3
|5
|9
|Леванте
|3
|4
|10
|Расинг
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|4
|4
|12
|Эспаньол
|3
|3
|13
|Атлетик Б
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|3
|15
|Вильярреал
|3
|2
|16
|Сельта
|4
|2
|17
|Валенсия
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Райо Вальекано
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Эльче
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Малага
|3
|1