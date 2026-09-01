22:25 ()
Расписание матчей
Пятница 04 сентября
Суббота 05 сентября
Свернуть список

Вильярреал - Депортиво 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
05 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 4-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Вильярреал
Депортиво

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Депортиво, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Депортиво
Ла-Корунья
1БразилияврЛуис Жуниор
12ПортугалиязщРенату Вейга
20ИспаниязщКарлос Ромеро
3СШАзщАлекс Фримен
6ИспаниязщПау Наварро
19Кот-д&#039;ИвуарпзНиколя Пепе
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
18СенегалпзПап Гейе
10ИспанияпзАльберто Молейро
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
22ИспаниянпАйосе Перес
13ИспанияврЛео Роман
23Испаниязщ Химо
4БельгиязщЛукас Нуби
22ПольшазщБрайт Эде
12ИталияпзДжакомо Квальята
14ИспанияпзРикардо Родригес
19ИспанияпзЛуисми Крус
21ИспанияпзМарио Сориано
16ИталияпзЛоренцо Аматуччи
7ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
32КамеруннпБил Нсонго
Главные тренеры
ИспанияИньиго Перес
ИспанияАнтонио Идальго Морилья
История личных встреч
12.05.2018Испания - Примера37-й турДепортиво2 : 4Вильярреал
07.01.2018Испания - Примера18-й турВильярреал1 : 1Депортиво
14.05.2017Испания - Примера37-й турВильярреал0 : 0Депортиво
14.01.2017Испания - Примера18-й турДепортиво0 : 0Вильярреал
09.08.2016Товарищеские матчи (клубы) - 2016Август 2016Депортиво2 : 0Вильярреал
08.05.2016Испания - Примера37-й турВильярреал0 : 2Депортиво
03.01.2016Испания - Примера18-й турДепортиво1 : 2Вильярреал
02.05.2015Испания - Примера35-й турДепортиво1 : 1Вильярреал
21.12.2014Испания - Примера16-й турВильярреал3 : 0Депортиво
13.02.2011Испания - Примера23-й турДепортиво1 : 0Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона39
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид39
3
Лига чемпионов
Атлетико М37
4
Лига чемпионов
Алавес37
5
Лига Европы
Осасуна37
6
Лига конференций
Севилья36
7 Бетис36
8 Депортиво35
9 Леванте34
10 Расинг34
11 Реал Сосьедад44
12 Эспаньол33
13 Атлетик Б33
14 Хетафе33
15 Вильярреал32
16 Сельта42
17 Валенсия31
18
Зона вылета
Райо Вальекано31
19
Зона вылета
Эльче31
20
Зона вылета
Малага31
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Вильярреал
100%
Ничья
0%
Депортиво
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close