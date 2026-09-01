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Фиорентина - Торино 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
05 Сентября 2026 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Фиорентина
Торино

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Торино, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Торино
Турин
43 Испания вр Давид де Хеа
20 Испания зщ Алехандро Хименес
3 Румыния зщ Раду Дрэгушин
21 Испания зщ Виктор Вальдепеньяс
6 Италия зщ Лука Раньери
27 Италия пз Шер Ндур
42 Кот-д&#039;Ивуар пз Крист Инао Улаи
14 Франция пз Артюр Атта
44 Италия пз Николо Фаджоли
30 Аргентина нп Франко Мастантуоно
32 Аргентина нп Матео Пельегрино
20 Бразилия вр Лукас Перри
15 Италия зщ Пьетро Комуццо
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
5 Швейцария зщ Эрай Джёмерт
28 Нидерланды пз Киян Фитц-Джим
77 Италия пз Алессио Каччамани
10 Хорватия пз Никола Влашич
34 Алжир пз Рафик Белгали
8 Италия пз Роландо Мандрагора
19 Шотландия нп Че Адамс
18 Аргентина нп Джованни Симеоне
Главные тренеры
Италия Фабио Гроссо
Италия Иньяцио Абате
История личных встреч
07.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур Фиорентина2 : 2Торино
31.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Торино0 : 0Фиорентина
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Фиорентина1 : 1Торино
03.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Торино0 : 1Фиорентина
02.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Торино0 : 0Фиорентина
29.12.2023 Италия - Серия А 18-й тур Фиорентина1 : 0Торино
21.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Торино1 : 1Фиорентина
01.02.2023 Кубок Италии 1/4 финала Фиорентина2 : 1Торино
21.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 19-й тур Фиорентина0 : 1Торино
10.01.2022 Италия - Серия А 21-й тур Торино4 : 0Фиорентина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома26
2
Лига чемпионов
Интер М26
3
Лига чемпионов
Милан26
4
Лига чемпионов
Ювентус26
5
Лига Европы
Аталанта26
6
Лига конференций
Лацио26
7 Удинезе24
8 Комо24
9 Фрозиноне23
10 Наполи23
11 Сассуоло23
12 Кальяри23
13 Лечче23
14 Торино20
15 Болонья20
16 Парма20
17 Дженоа20
18
Зона вылета
Монца20
19
Зона вылета
Венеция20
20
Зона вылета
Фиорентина20
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Фиорентина
0%
Ничья
100%
Торино
0%

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