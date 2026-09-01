Фиорентина - Торино 05 Сентября прямая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Торино, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|43
|вр
|Давид де Хеа
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|3
|зщ
|Раду Дрэгушин
|21
|зщ
|Виктор Вальдепеньяс
|6
|зщ
|Лука Раньери
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|Шер Ндур
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|Крист Инао Улаи
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|Артюр Атта
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|Николо Фаджоли
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|Франко Мастантуоно
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|Матео Пельегрино
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|Лукас Перри
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|Пьетро Комуццо
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|Сауль Коко-Басси
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|Эрай Джёмерт
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|Киян Фитц-Джим
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|Алессио Каччамани
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|Никола Влашич
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|Рафик Белгали
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|Роландо Мандрагора
|19
|нп
|Че Адамс
|18
|нп
|Джованни Симеоне
|Фабио Гроссо
|Иньяцио Абате
|07.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 2
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 0
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|29.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|1 : 1
|01.02.2023
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 1
|21.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|0 : 1
|10.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|4 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|2
|6
| 6
Лига конференций
|Лацио
|2
|6
|7
|Удинезе
|2
|4
|8
|Комо
|2
|4
|9
|Фрозиноне
|2
|3
|10
|Наполи
|2
|3
|11
|Сассуоло
|2
|3
|12
|Кальяри
|2
|3
|13
|Лечче
|2
|3
|14
|Торино
|2
|0
|15
|Болонья
|2
|0
|16
|Парма
|2
|0
|17
|Дженоа
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Монца
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Венеция
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|2
|0