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Интер М - Наполи 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
05 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Интер М
Наполи

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Наполи, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Наполи
Неаполь
1 Испания вр Хосеп Мартинес
28 Франция зщ Бенжамен Павар
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
95 Италия зщ Алессандро Бастони
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
32 Италия пз Федерико Димарко
17 Франция пз Анди Диуф
7 Польша пз Пётр Зелиньски
94 Италия нп Франческо Эспозито
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
16 Испания зщ Рафа Марин
37 Италия зщ Леонардо Спинаццола
99 Камерун пз Франк Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
11 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
21 Италия нп Маттео Политано
19 Дания нп Расмус Хойлунд
27 Бразилия нп Алиссон Сантос
Главные тренеры
Румыния Кристиан Киву
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
11.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур Интер М2 : 2Наполи
25.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур Наполи3 : 1Интер М
01.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Наполи1 : 1Интер М
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Интер М1 : 1Наполи
17.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Интер М1 : 1Наполи
22.01.2024 Суперкубок Италии Финал Наполи0 : 1Интер М
03.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Наполи0 : 3Интер М
21.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Наполи3 : 1Интер М
04.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 16-й тур Интер М1 : 0Наполи
12.02.2022 Италия - Серия А 25-й тур Наполи1 : 1Интер М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома26
2
Лига чемпионов
Интер М26
3
Лига чемпионов
Милан26
4
Лига чемпионов
Ювентус26
5
Лига Европы
Аталанта26
6
Лига конференций
Лацио26
7 Удинезе24
8 Комо24
9 Фрозиноне23
10 Наполи23
11 Сассуоло23
12 Кальяри23
13 Лечче23
14 Торино20
15 Болонья20
16 Парма20
17 Дженоа20
18
Зона вылета
Монца20
19
Зона вылета
Венеция20
20
Зона вылета
Фиорентина20
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Интер
0%
Ничья
100%
Наполи
0%

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