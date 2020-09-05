Интер М - Наполи 05 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Наполи, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Хосеп Мартинес
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|32
|пз
|Федерико Димарко
|17
|пз
|Анди Диуф
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|94
|нп
|Франческо Эспозито
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|16
|зщ
|Рафа Марин
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|99
|пз
|Франк Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
|21
|нп
|Маттео Политано
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|27
|нп
|Алиссон Сантос
|Кристиан Киву
|Массимилиано Аллегри
|11.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 2
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 1
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|22.01.2024
|Суперкубок Италии
|Финал
|0 : 1
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 3
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|3 : 1
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|1 : 0
|12.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|2
|6
| 6
Лига конференций
|Лацио
|2
|6
|7
|Удинезе
|2
|4
|8
|Комо
|2
|4
|9
|Фрозиноне
|2
|3
|10
|Наполи
|2
|3
|11
|Сассуоло
|2
|3
|12
|Кальяри
|2
|3
|13
|Лечче
|2
|3
|14
|Торино
|2
|0
|15
|Болонья
|2
|0
|16
|Парма
|2
|0
|17
|Дженоа
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Монца
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Венеция
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|2
|0