Рома - Аталанта 05 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Аталанта, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|99
|вр
|Миле Свилар
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|17
|пз
|Ману Коне
|86
|пз
|Родригу Мора
|77
|пз
|Эмануэле Лулли
|21
|нп
|Пауло Дибала
|14
|нп
|Дониэлл Мален
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|70
|пз
|Джанлука Гаэтано
|13
|пз
|Эдерсон
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|47
|пз
|Лоренцо Бернаскони
|10
|пз
|Лазар Самарджич
|11
|пз
|Джонатан Роу
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
|Джан Пьеро Гасперини
|Маурицио Сарри
|18.04.2026
|Италия — Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|12.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|02.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 2
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|07.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|24.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|3 : 1
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|0 : 1
|05.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|18.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|2
|6
| 6
Лига конференций
|Лацио
|2
|6
|7
|Удинезе
|2
|4
|8
|Комо
|2
|4
|9
|Фрозиноне
|2
|3
|10
|Наполи
|2
|3
|11
|Сассуоло
|2
|3
|12
|Кальяри
|2
|3
|13
|Лечче
|2
|3
|14
|Торино
|2
|0
|15
|Болонья
|2
|0
|16
|Парма
|2
|0
|17
|Дженоа
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Монца
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Венеция
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|2
|0