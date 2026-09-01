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Рома - Аталанта 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
05 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Рома
Аталанта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Аталанта, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Аталанта
Бергамо
99 Сербия вр Миле Свилар
87 Италия зщ Даниэле Гиларди
23 Италия зщ Джанлука Манчини
22 Испания зщ Марио Эрмосо
43 Бразилия зщ Уэсли Франса
4 Италия пз Бриан Кристанте
17 Франция пз Ману Коне
86 Португалия пз Родригу Мора
77 Италия пз Эмануэле Лулли
21 Аргентина нп Пауло Дибала
14 Нидерланды нп Дониэлл Мален
29 Италия вр Марко Карнезекки
77 Италия зщ Давиде Дзаппакоста
3 Кот-д&#039;Ивуар зщ Одилон Коссуну
42 Италия зщ Джорджио Скальвини
70 Италия пз Джанлука Гаэтано
13 Бразилия пз Эдерсон
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
47 Италия пз Лоренцо Бернаскони
10 Сербия пз Лазар Самарджич
11 Англия пз Джонатан Роу
9 Италия нп Джанлука Скамакка
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
18.04.2026 Италия — Серия А 33-й тур Рома1 : 1Аталанта
03.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур Аталанта1 : 0Рома
12.05.2025 Италия — Серия А 36-й тур Аталанта2 : 1Рома
02.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур Рома0 : 2Аталанта
12.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Аталанта2 : 1Рома
07.01.2024 Италия - Серия А 19-й тур Рома1 : 1Аталанта
24.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 31-й тур Аталанта3 : 1Рома
18.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 7-й тур Рома0 : 1Аталанта
05.03.2022 Италия - Серия А 28-й тур Рома1 : 0Аталанта
18.12.2021 Италия - Серия А 18-й тур Аталанта1 : 4Рома
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома26
2
Лига чемпионов
Интер М26
3
Лига чемпионов
Милан26
4
Лига чемпионов
Ювентус26
5
Лига Европы
Аталанта26
6
Лига конференций
Лацио26
7 Удинезе24
8 Комо24
9 Фрозиноне23
10 Наполи23
11 Сассуоло23
12 Кальяри23
13 Лечче23
14 Торино20
15 Болонья20
16 Парма20
17 Дженоа20
18
Зона вылета
Монца20
19
Зона вылета
Венеция20
20
Зона вылета
Фиорентина20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Рома
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Ничья
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Аталанта
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