Падерборн 07 - Фрайбург 05 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Фрайбург, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|15
|вр
|Науэль Ноль
|21
|зщ
|Jano ter Horst
|25
|зщ
|Тьярк Шеллер
|22
|зщ
|Маттес Хансен
|17
|пз
|Лорин Курда
|28
|пз
|Лаурин Ульрих
|5
|пз
|Сантьяго Кастаньеда
|23
|пз
|Рафаэль Обермайр
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|40
|нп
|Габриэль Видович
|30
|нп
|Стефано Марино
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|33
|зщ
|Жорди Макенго
|29
|зщ
|Филипп Трой
|37
|зщ
|Максимилиан Розенфельдер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|16
|пз
|Янник Энгельхардт
|19
|пз
|Ян-Никлас Бесте
|14
|пз
|Юито Судзуки
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|31
|нп
|Игор Матанович
|Юлиан Шустер
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 3
|25.01.2020
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 2
|24.08.2019
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
|29.04.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 2
|22.11.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|02.05.2015
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|06.12.2014
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Аугсбург
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Эльверсберг
|1
|3
|7
|Кёльн
|1
|3
|8
|Айнтрахт Ф
|1
|1
|9
|Унион
|1
|1
|10
|Падерборн 07
|1
|1
|11
|Майнц
|1
|1
|12
|Байер
|1
|0
|13
|Хоффенхайм
|1
|0
|14
|Гамбург
|1
|0
|15
|Вердер
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Боруссия М
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Штутгарт
|1
|0