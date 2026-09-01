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Падерборн 07 - Фрайбург 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
05 Сентября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Макс Бурда (Берлин, Германия);
Падерборн 07
Фрайбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Фрайбург, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Фрайбург
Фрайбург
15ГерманияврНауэль Ноль
21ГерманиязщJano ter Horst
25ГерманиязщТьярк Шеллер
22ГерманиязщМаттес Хансен
17ГерманияпзЛорин Курда
28ГерманияпзЛаурин Ульрих
5СШАпзСантьяго Кастаньеда
23ФилиппиныпзРафаэль Обермайр
18ГерманиянпМарвин Пирингер
40ХорватиянпГабриэль Видович
30ГерманиянпСтефано Марино
1ГерманияврМио Бакхаус
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
33ФранциязщЖорди Макенго
29ГерманиязщФилипп Трой
37ГерманиязщМаксимилиан Розенфельдер
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
16ГерманияпзЯнник Энгельхардт
19ГерманияпзЯн-Никлас Бесте
14ЯпонияпзЮито Судзуки
32ИталияпзВинченцо Грифо
31ХорватиянпИгор Матанович
Главные тренеры
ГерманияЮлиан Шустер
История личных встреч
01.11.2023Кубок Германии1/16 финалаФрайбург1 : 3Падерборн 07
25.01.2020Германия - Бундеслига19-й турФрайбург0 : 2Падерборн 07
24.08.2019Германия - Бундеслига2-й турПадерборн 071 : 3Фрайбург
29.04.2016Германия - Вторая Бундеслига32-й турПадерборн 071 : 2Фрайбург
22.11.2015Германия - Вторая Бундеслига15-й турФрайбург4 : 1Падерборн 07
02.05.2015Германия - Бундеслига31-й турФрайбург1 : 2Падерборн 07
06.12.2014Германия - Бундеслига14-й турПадерборн 071 : 1Фрайбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария13
2
Лига чемпионов
Фрайбург13
3
Лига чемпионов
Аугсбург13
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг13
5
Лига Европы
Боруссия Д13
6
Лига конференций
Эльверсберг13
7 Кёльн13
8 Айнтрахт Ф11
9 Унион11
10 Падерборн 0711
11 Майнц11
12 Байер10
13 Хоффенхайм10
14 Гамбург10
15 Вердер10
16
Стыковая зона
Боруссия М10
17
Зона вылета
Шальке-0410
18
Зона вылета
Штутгарт10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Падерборн 07
0%
Ничья
0%
Фрайбург
0%

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