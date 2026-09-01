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Боруссия М - Эльверсберг 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
05 Сентября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Боруссия М
Эльверсберг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Эльверсберг, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
1ГерманияврМориц Николас
29СШАзщДжозеф Скалли
6ЯпониязщКо Итакура
4ИндонезиязщКевин Дикс
20ГерманиязщДавид Херольд
7АвстрияпзКевин Штёгер
16ГерманияпзФилипп Зандер
25ГерманияпзРобин Хак
38ШвецияпзУго Болин
11ГерманиянпТим Кляйндинст
9ФранциянпФранк Онора
20АвстрияврНиколас Криштоф
30ГерманиязщЯн Гиамера
19ГерманиязщЛукас Пинкерт
31ГерманиязщМаксимилиан Рор
21ГерманиязщЛассе Гюнтер
43ГерманияпзФеликс Кайдел
8ПольшапзЛукаш Поремба
25БолгарияпзЛукас Петков
40ГерманияпзФрансис-Икечукву Оньека
39СШАпзКоул Кэмпбелл
42ФранциянпДавид Моква
Главные тренеры
ПольшаЭуген Богуслав Полански
История личных встреч
22.12.2020Кубок Германии2-й раундЭльверсберг0 : 5Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария13
2
Лига чемпионов
Фрайбург13
3
Лига чемпионов
Аугсбург13
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг13
5
Лига Европы
Боруссия Д13
6
Лига конференций
Эльверсберг13
7 Кёльн13
8 Айнтрахт Ф11
9 Унион11
10 Падерборн 0711
11 Майнц11
12 Байер10
13 Хоффенхайм10
14 Гамбург10
15 Вердер10
16
Стыковая зона
Боруссия М10
17
Зона вылета
Шальке-0410
18
Зона вылета
Штутгарт10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Боруссия М
0%
Ничья
0%
Эльверсберг
0%

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