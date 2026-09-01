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Вердер - РБ Лейпциг 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
05 Сентября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Вердер
РБ Лейпциг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - РБ Лейпциг, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
РБ Лейпциг
Лейпциг
1ЭстонияврКарл Хейн
5ГерманиязщАмос Пипер
32АвстриязщМарко Фридль
2БельгиязщОливье Деман
13Бразилиязщ Артур
14БельгияпзСенне Линен
15НидерландыпзЛюдовит Рейс
44НидерландыпзЮри Регер
18ТурцияпзЭрен Динкчи
17АвстриянпМарко Грюлль
10ГерманиянпНиклас Фюллькруг
26БельгияврМартен Вандевордт
17ГерманиязщРидле Баку
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
6НидерландыпзЭзехил Банзюзи
10ГерманияпзБраян Груда
7НорвегиянпАнтонио Нуса
28ФранциянпКристофер Нкунку
11БельгиянпЖоан Бакайоко
Главные тренеры
АргентинаМартин Гастон Демикелис
История личных встреч
04.04.2026Германия — Бундеслига28-й турВердер1 : 2РБ Лейпциг
23.11.2025Германия — Бундеслига11-й турРБ Лейпциг2 : 0Вердер
10.05.2025Германия — Бундеслига33-й турВердер0 : 0РБ Лейпциг
12.01.2025Германия — Бундеслига16-й турРБ Лейпциг4 : 2Вердер
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й турРБ Лейпциг1 : 1Вердер
19.12.2023Германия - Бундеслига16-й турВердер1 : 1РБ Лейпциг
14.05.2023Германия — Бундеслига32-й турРБ Лейпциг2 : 1Вердер
12.11.2022Германия — Бундеслига15-й турВердер1 : 2РБ Лейпциг
30.04.2021Кубок Германии1/2 финалаВердер1 : 2 ДВРБ Лейпциг
10.04.2021Германия - Бундеслига28-й турВердер1 : 4РБ Лейпциг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария13
2
Лига чемпионов
Фрайбург13
3
Лига чемпионов
Аугсбург13
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг13
5
Лига Европы
Боруссия Д13
6
Лига конференций
Эльверсберг13
7 Кёльн13
8 Айнтрахт Ф11
9 Унион11
10 Падерборн 0711
11 Майнц11
12 Байер10
13 Хоффенхайм10
14 Гамбург10
15 Вердер10
16
Стыковая зона
Боруссия М10
17
Зона вылета
Шальке-0410
18
Зона вылета
Штутгарт10
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Вердер
0%
Ничья
0%
РБ Лейпциг
100%

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