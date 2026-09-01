Вердер - РБ Лейпциг 05 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - РБ Лейпциг, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Карл Хейн
|5
|зщ
|Амос Пипер
|32
|зщ
|Марко Фридль
|2
|зщ
|Оливье Деман
|13
|зщ
|Артур
|14
|пз
|Сенне Линен
|15
|пз
|Людовит Рейс
|44
|пз
|Юри Регер
|18
|пз
|Эрен Динкчи
|17
|нп
|Марко Грюлль
|10
|нп
|Никлас Фюллькруг
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|17
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|6
|пз
|Эзехил Банзюзи
|10
|пз
|Браян Груда
|7
|нп
|Антонио Нуса
|28
|нп
|Кристофер Нкунку
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|Мартин Гастон Демикелис
|04.04.2026
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 2
|23.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|10.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|0 : 0
|12.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|4 : 2
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|19.12.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|12.11.2022
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|30.04.2021
|Кубок Германии
|1/2 финала
|1 : 2 ДВ
|10.04.2021
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Аугсбург
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Эльверсберг
|1
|3
|7
|Кёльн
|1
|3
|8
|Айнтрахт Ф
|1
|1
|9
|Унион
|1
|1
|10
|Падерборн 07
|1
|1
|11
|Майнц
|1
|1
|12
|Байер
|1
|0
|13
|Хоффенхайм
|1
|0
|14
|Гамбург
|1
|0
|15
|Вердер
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Боруссия М
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Штутгарт
|1
|0