Хоффенхайм - Боруссия Д 05 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Боруссия Д, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Оливер Бауман
|34
|зщ
|Владимир Цоуфал
|5
|зщ
|Озан Кабак
|21
|зщ
|Альбиан Хайдари
|13
|зщ
|Бернардо
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|14
|нп
|Адам Дагим
|10
|нп
|Адам Гложек
|20
|нп
|Бамбазе Конте
|19
|нп
|Тим Лемперле
|1
|вр
|Грегор Кобель
|22
|зщ
|Жоан Гаду
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|24
|пз
|Даниэль Свенссон
|7
|пз
|Джоб Беллингем
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|19
|пз
|Константинос Карецас
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|9
|нп
|Серу Гирасси
|Кристиан Ильцер
|Нико Ковач
|18.04.2026
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|07.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|26.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|2 : 3
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 3
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|29.09.2023
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|25.02.2023
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|02.09.2022
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|22.01.2022
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Аугсбург
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Эльверсберг
|1
|3
|7
|Кёльн
|1
|3
|8
|Айнтрахт Ф
|1
|1
|9
|Унион
|1
|1
|10
|Падерборн 07
|1
|1
|11
|Майнц
|1
|1
|12
|Байер
|1
|0
|13
|Хоффенхайм
|1
|0
|14
|Гамбург
|1
|0
|15
|Вердер
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Боруссия М
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Штутгарт
|1
|0