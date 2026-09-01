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Хоффенхайм - Боруссия Д 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
05 Сентября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Хоффенхайм
Боруссия Д

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Боруссия Д, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Боруссия Д
Дортмунд
1ГерманияврОливер Бауман
34ЧехиязщВладимир Цоуфал
5ТурциязщОзан Кабак
21КосовозщАльбиан Хайдари
13Бразилиязщ Бернардо
18НидерландыпзВаутер Бюргер
7КосовопзЛеон Авдуллаху
14ДаниянпАдам Дагим
10ЧехиянпАдам Гложек
20ГерманиянпБамбазе Конте
19ГерманиянпТим Лемперле
1ШвейцарияврГрегор Кобель
22ФранциязщЖоан Гаду
3ГерманиязщВальдемар Антон
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
24ШвецияпзДаниэль Свенссон
7АнглияпзДжоб Беллингем
8ГерманияпзФеликс Нмеча
19ГрецияпзКонстантинос Карецас
20АвстрияпзМарсель Забитцер
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
9ГвинеянпСеру Гирасси
Главные тренеры
АвстрияКристиан Ильцер
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
18.04.2026Германия — Бундеслига30-й турХоффенхайм2 : 1Боруссия Д
07.12.2025Германия — Бундеслига13-й турБоруссия Д2 : 0Хоффенхайм
26.04.2025Германия — Бундеслига31-й турХоффенхайм2 : 3Боруссия Д
15.12.2024Германия — Бундеслига14-й турБоруссия Д1 : 1Хоффенхайм
25.02.2024Германия - Бундеслига23-й турБоруссия Д2 : 3Хоффенхайм
01.11.2023Кубок Германии1/16 финалаБоруссия Д1 : 0Хоффенхайм
29.09.2023Германия — Бундеслига6-й турХоффенхайм1 : 3Боруссия Д
25.02.2023Германия — Бундеслига22-й турХоффенхайм0 : 1Боруссия Д
02.09.2022Германия — Бундеслига5-й турБоруссия Д1 : 0Хоффенхайм
22.01.2022Германия - Бундеслига20-й турХоффенхайм2 : 3Боруссия Д
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария13
2
Лига чемпионов
Фрайбург13
3
Лига чемпионов
Аугсбург13
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг13
5
Лига Европы
Боруссия Д13
6
Лига конференций
Эльверсберг13
7 Кёльн13
8 Айнтрахт Ф11
9 Унион11
10 Падерборн 0711
11 Майнц11
12 Байер10
13 Хоффенхайм10
14 Гамбург10
15 Вердер10
16
Стыковая зона
Боруссия М10
17
Зона вылета
Шальке-0410
18
Зона вылета
Штутгарт10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Хоффенхайм
0%
Ничья
0%
Боруссия Д
0%

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