Шальке-04 - Бавария 05 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Бавария, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лорис Кариус
|5
|зщ
|Тимо Беккер
|25
|зщ
|Никола Катич
|4
|зщ
|Хасан Куручай
|21
|пз
|Деян Любичич
|23
|пз
|Суфьян Эль-Фаузи
|33
|пз
|Виталий Беккер
|29
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|13
|пз
|Сатоси Танака
|24
|нп
|Адиль Аушиш
|10
|нп
|Эдин Джеко
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|4
|зщ
|Жонатан Та
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|17
|пз
|Майкл Олисе
|14
|пз
|Луис Диас
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|9
|нп
|Гарри Кейн
|Мирон Муслич
|Венсан Компани
|13.05.2023
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|6 : 0
|12.11.2022
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 2
|24.01.2021
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|0 : 4
|18.09.2020
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|8 : 0
|03.03.2020
|Кубок Германии
|1/4 финала
|0 : 1
|25.01.2020
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|5 : 0
|24.08.2019
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|0 : 3
|09.02.2019
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 1
|22.09.2018
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 2
|10.02.2018
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Аугсбург
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Эльверсберг
|1
|3
|7
|Кёльн
|1
|3
|8
|Айнтрахт Ф
|1
|1
|9
|Унион
|1
|1
|10
|Падерборн 07
|1
|1
|11
|Майнц
|1
|1
|12
|Байер
|1
|0
|13
|Хоффенхайм
|1
|0
|14
|Гамбург
|1
|0
|15
|Вердер
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Боруссия М
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Штутгарт
|1
|0