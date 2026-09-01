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Шальке-04 - Бавария 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
05 Сентября 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Шальке-04
Бавария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Бавария, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Бавария
Мюнхен
1ГерманияврЛорис Кариус
5ГерманиязщТимо Беккер
25Босния и ГерцеговиназщНикола Катич
4ТурциязщХасан Куручай
21АвстрияпзДеян Любичич
23ГерманияпзСуфьян Эль-Фаузи
33ГерманияпзВиталий Беккер
29КамерунпзЭрик Жуниор Эбимбе
13ЯпонияпзСатоси Танака
24АлжирнпАдиль Аушиш
10Босния и ГерцеговинанпЭдин Джеко
1ГерманияврМануэль Нойер
27АвстриязщКонрад Лаймер
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
19КанадазщАльфонсо Дэвис
4ГерманиязщЖонатан Та
6ГерманияпзЙозуа Киммих
45ГерманияпзАлександар Павлович
17ФранцияпзМайкл Олисе
14КолумбияпзЛуис Диас
34МароккопзИсмаэль Сайбари
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
АвстрияМирон Муслич
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
13.05.2023Германия — Бундеслига32-й турБавария6 : 0Шальке-04
12.11.2022Германия — Бундеслига15-й турШальке-040 : 2Бавария
24.01.2021Германия - Бундеслига18-й турШальке-040 : 4Бавария
18.09.2020Германия — Бундеслига1-й турБавария8 : 0Шальке-04
03.03.2020Кубок Германии1/4 финалаШальке-040 : 1Бавария
25.01.2020Германия - Бундеслига19-й турБавария5 : 0Шальке-04
24.08.2019Германия - Бундеслига2-й турШальке-040 : 3Бавария
09.02.2019Германия - Бундеслига21-й турБавария3 : 1Шальке-04
22.09.2018Германия - Бундеслига4-й турШальке-040 : 2Бавария
10.02.2018Германия - Бундеслига22-й турБавария2 : 1Шальке-04
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария13
2
Лига чемпионов
Фрайбург13
3
Лига чемпионов
Аугсбург13
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг13
5
Лига Европы
Боруссия Д13
6
Лига конференций
Эльверсберг13
7 Кёльн13
8 Айнтрахт Ф11
9 Унион11
10 Падерборн 0711
11 Майнц11
12 Байер10
13 Хоффенхайм10
14 Гамбург10
15 Вердер10
16
Стыковая зона
Боруссия М10
17
Зона вылета
Шальке-0410
18
Зона вылета
Штутгарт10
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Шальке-04
0%
Ничья
0%
Бавария
100%

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