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Эштрела - Фамаликан 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
05 Сентября 2026 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Главный судья: Витор Феррейра (Португалия)
Эштрела
Фамаликан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Фамаликан, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
24 Бразилия вр Лео Линк
21 Германия зщ Макс Шольце
30 Бразилия зщ Луан Патрик
5 Сербия зщ Стефан Лекович
55 Португалия зщ Рафа Соареш
8 Бразилия пз Robinho
39 Кот-д&#039;Ивуар пз Eddy Doue
99 Нигерия пз Абрахам Маркус
14 Хорватия пз Ловро Звонарек
10 Румыния пз Янис Стойка
37 Пуэрто-Рико нп Леандро Антонетти
25 Черногория вр Лазар Царевич
17 Португалия зщ Родригу Пиньейру
3 Эквадор зщ Леонардо Реальпе
4 Нидерланды зщ Финн ван Бремен
28 Ангола зщ Педру Бонду
19 Португалия пз Паулу Морейра
14 Португалия пз Матиаш Де Аморим
8 Испания пз Маркос Пенья
23 Португалия пз Жил Диаш
7 Бразилия пз Соррисо
70 Греция нп Георгиос Куциас
Главные тренеры
Португалия Карлуш Карвальял
История личных встреч
11.05.2026 Португалия — Примейра 33-й тур Эштрела0 : 0Фамаликан
27.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур Фамаликан2 : 3Эштрела
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Фамаликан0 : 0Эштрела
19.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Эштрела0 : 3Фамаликан
16.03.2024 Португалия — Примейра 26-й тур Фамаликан0 : 0Эштрела
29.10.2023 Португалия — Примейра 9-й тур Эштрела1 : 0Фамаликан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту412
2
Лига чемпионов
Спортинг410
3
Лига чемпионов
Арока49
4
Лига Европы
Санта-Клара48
5
Лига конференций
Бенфика37
6 Жил Висенте37
7 Маритиму47
8 Эштрела35
9 Брага24
10 Морейренсе34
11 Насьонал44
12 Витория Гимарайнш43
13 Риу Аве43
14 Фамаликан42
15 Академику42
16
Стыковая зона
Алверка42
17
Зона вылета
Эшторил41
18
Зона вылета
Каза Пия40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Эштрела
0%
Ничья
0%
Фамаликан
0%

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