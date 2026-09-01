Эштрела - Фамаликан 05 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Фамаликан, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|24
|вр
|Лео Линк
|21
|зщ
|Макс Шольце
|30
|зщ
|Луан Патрик
|5
|зщ
|Стефан Лекович
|55
|зщ
|Рафа Соареш
|8
|пз
|Robinho
|39
|пз
|Eddy Doue
|99
|пз
|Абрахам Маркус
|14
|пз
|Ловро Звонарек
|10
|пз
|Янис Стойка
|37
|нп
|Леандро Антонетти
|25
|вр
|Лазар Царевич
|17
|зщ
|Родригу Пиньейру
|3
|зщ
|Леонардо Реальпе
|4
|зщ
|Финн ван Бремен
|28
|зщ
|Педру Бонду
|19
|пз
|Паулу Морейра
|14
|пз
|Матиаш Де Аморим
|8
|пз
|Маркос Пенья
|23
|пз
|Жил Диаш
|7
|пз
|Соррисо
|70
|нп
|Георгиос Куциас
|Карлуш Карвальял
|11.05.2026
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|0 : 0
|27.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 3
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|0 : 0
|19.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 3
|16.03.2024
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Арока
|4
|9
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|4
|8
| 5
Лига конференций
|Бенфика
|3
|7
|6
|Жил Висенте
|3
|7
|7
|Маритиму
|4
|7
|8
|Эштрела
|3
|5
|9
|Брага
|2
|4
|10
|Морейренсе
|3
|4
|11
|Насьонал
|4
|4
|12
|Витория Гимарайнш
|4
|3
|13
|Риу Аве
|4
|3
|14
|Фамаликан
|4
|2
|15
|Академику
|4
|2
| 16
Стыковая зона
|Алверка
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|4
|0