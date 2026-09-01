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Маритиму - Бенфика 05 Сентября прямая трансляция

05 Сентября 2026 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Маритиму
Бенфика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маритиму - Бенфика, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Маритиму
Фуншал
Бенфика
Лиссабон
13 Испания вр Альфонсо Пастор
2 Бразилия зщ Игор Жулиано
22 Венгрия зщ Габор Шалай
44 Португалия зщ Romain Correia
23 Португалия зщ Паулу Энрике
6 Португалия пз Rodrigo Andrade
18 Босния и Герцеговина пз Владан Данилович
35 Бельгия пз Брайан Лимбомбе
14 Португалия пз Рафаэл Гуззу
10 Испания пз Мартин Техон
17 Испания нп Адриан Буцке
24 Португалия вр Самуэл Суареш
6 Дания зщ Александр Бах
44 Португалия зщ Томаш Араужу
2 Франция зщ Клеман Лангле
26 Швеция зщ Самуэль Даль
18 Люксембург пз Леандро Баррейро
36 Португалия пз Жоау Пальинья
27 Португалия пз Рафаэл Силва
10 Украина пз Георгий Судаков
25 Аргентина пз Джанлука Престианни
14 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Нидерланды Митчелл ван дер Гаг
Португалия Марку Силва
История личных встреч
12.03.2023 Португалия - Примейра 24-й тур Маритиму0 : 3Бенфика
18.09.2022 Португалия - Примейра 7-й тур Бенфика5 : 0Маритиму
30.04.2022 Португалия - Примейра 32-й тур Маритиму0 : 1Бенфика
19.12.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Бенфика7 : 1Маритиму
05.04.2021 Португалия - Примейра 25-й тур Бенфика1 : 0Маритиму
30.11.2020 Португалия - Примейра 8-й тур Маритиму1 : 2Бенфика
29.06.2020 Португалия - Примейра 29-й тур Маритиму2 : 0Бенфика
30.11.2019 Португалия - Примейра 12-й тур Бенфика4 : 0Маритиму
22.04.2019 Португалия - Примейра 30-й тур Бенфика6 : 0Маритиму
16.12.2018 Португалия - Примейра 13-й тур Маритиму0 : 1Бенфика
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту412
2
Лига чемпионов
Спортинг410
3
Лига чемпионов
Арока49
4
Лига Европы
Санта-Клара48
5
Лига конференций
Бенфика37
6 Жил Висенте37
7 Маритиму47
8 Эштрела35
9 Брага24
10 Морейренсе34
11 Насьонал44
12 Витория Гимарайнш43
13 Риу Аве43
14 Фамаликан42
15 Академику42
16
Стыковая зона
Алверка42
17
Зона вылета
Эшторил41
18
Зона вылета
Каза Пия40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Маритиму
0%
Ничья
0%
Бенфика
0%

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