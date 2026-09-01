Маритиму - Бенфика 05 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маритиму - Бенфика, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Альфонсо Пастор
|2
|зщ
|Игор Жулиано
|22
|зщ
|Габор Шалай
|44
|зщ
|Romain Correia
|23
|зщ
|Паулу Энрике
|6
|пз
|Rodrigo Andrade
|18
|пз
|Владан Данилович
|35
|пз
|Брайан Лимбомбе
|14
|пз
|Рафаэл Гуззу
|10
|пз
|Мартин Техон
|17
|нп
|Адриан Буцке
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|6
|зщ
|Александр Бах
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|2
|зщ
|Клеман Лангле
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|36
|пз
|Жоау Пальинья
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|10
|пз
|Георгий Судаков
|25
|пз
|Джанлука Престианни
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|Митчелл ван дер Гаг
|Марку Силва
|12.03.2023
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 3
|18.09.2022
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|5 : 0
|30.04.2022
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|0 : 1
|19.12.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|7 : 1
|05.04.2021
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|30.11.2020
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 2
|29.06.2020
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 0
|30.11.2019
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|4 : 0
|22.04.2019
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|6 : 0
|16.12.2018
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Арока
|4
|9
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|4
|8
| 5
Лига конференций
|Бенфика
|3
|7
|6
|Жил Висенте
|3
|7
|7
|Маритиму
|4
|7
|8
|Эштрела
|3
|5
|9
|Брага
|2
|4
|10
|Морейренсе
|3
|4
|11
|Насьонал
|4
|4
|12
|Витория Гимарайнш
|4
|3
|13
|Риу Аве
|4
|3
|14
|Фамаликан
|4
|2
|15
|Академику
|4
|2
| 16
Стыковая зона
|Алверка
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|4
|0