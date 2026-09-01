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Алверка - Брага 05 Сентября прямая трансляция

05 Сентября 2026 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Алверка
Брага

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алверка - Брага, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
Брага
Брага
31 Бразилия вр Матеус Мендес
14 Франция зщ Стевен Басея
4 Гамбия зщ Яя Боджанг
20 Португалия зщ Диогу Спенсер
55 Португалия зщ Франсишку Шиссумба
12 Нигерия пз Isaac James
25 Бразилия пз Ian Luccas
35 Бразилия пз Райан Лукас
7 Португалия пз Андре Видигал
22 Бразилия нп Lucas Figueiredo
9 Португалия нп Вивалду Семеду
31 Бразилия вр Bernardo Fontes
14 Швеция зщ Густаф Лагербильке
6 Бразилия зщ Витор Карвальо
22 Испания зщ Серхио Барсия
2 Испания пз Виктор Гомес
34 Турция пз Демир Тыкназ
8 Португалия пз Жоау Моутинью
7 Португалия пз Диогу Травасуш
50 Португалия пз Диегу Родригеш
11 Бразилия пз Габриэл Силва
10 Испания нп Пау Виктор
Главные тренеры
Испания Карлос Висенс
История личных встреч
25.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур Брага5 : 0Алверка
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Алверка0 : 3Брага
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту412
2
Лига чемпионов
Спортинг410
3
Лига чемпионов
Арока49
4
Лига Европы
Санта-Клара48
5
Лига конференций
Бенфика37
6 Жил Висенте37
7 Маритиму47
8 Эштрела35
9 Брага24
10 Морейренсе34
11 Насьонал44
12 Витория Гимарайнш43
13 Риу Аве43
14 Фамаликан42
15 Академику42
16
Стыковая зона
Алверка42
17
Зона вылета
Эшторил41
18
Зона вылета
Каза Пия40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Алверка
0%
Ничья
0%
Брага
0%

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