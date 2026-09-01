Алверка - Брага 05 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алверка - Брага, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31
|вр
|Матеус Мендес
|14
|зщ
|Стевен Басея
|4
|зщ
|Яя Боджанг
|20
|зщ
|Диогу Спенсер
|55
|зщ
|Франсишку Шиссумба
|12
|пз
|Isaac James
|25
|пз
|Ian Luccas
|35
|пз
|Райан Лукас
|7
|пз
|Андре Видигал
|22
|нп
|Lucas Figueiredo
|9
|нп
|Вивалду Семеду
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|14
|зщ
|Густаф Лагербильке
|6
|зщ
|Витор Карвальо
|22
|зщ
|Серхио Барсия
|2
|пз
|Виктор Гомес
|34
|пз
|Демир Тыкназ
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|7
|пз
|Диогу Травасуш
|50
|пз
|Диегу Родригеш
|11
|пз
|Габриэл Силва
|10
|нп
|Пау Виктор
|Карлос Висенс
|25.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|5 : 0
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Арока
|4
|9
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|4
|8
| 5
Лига конференций
|Бенфика
|3
|7
|6
|Жил Висенте
|3
|7
|7
|Маритиму
|4
|7
|8
|Эштрела
|3
|5
|9
|Брага
|2
|4
|10
|Морейренсе
|3
|4
|11
|Насьонал
|4
|4
|12
|Витория Гимарайнш
|4
|3
|13
|Риу Аве
|4
|3
|14
|Фамаликан
|4
|2
|15
|Академику
|4
|2
| 16
Стыковая зона
|Алверка
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|4
|0