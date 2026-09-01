Спортинг - Насьонал 05 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Насьонал, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Руй Силва
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|6
|зщ
|Зено Дебаст
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|5
|пз
|Серхи Альтмира
|77
|пз
|Исса Думбия
|10
|пз
|Джени Катамо
|17
|пз
|Родриго Саласар
|58
|пз
|Флавиу Гонсалвеш
|97
|нп
|Луис Суарес
|1
|вр
|Ренато Марин
|34
|зщ
|Leonardo Santos
|38
|зщ
|José Vitor Lima Cardoso
|52
|зщ
|Весли
|21
|зщ
|Williams Kokolo
|6
|пз
|Matheus dos Santos Dias
|88
|пз
|Deivison
|28
|пз
|Лизиеро
|8
|пз
|Мигель Баэса
|10
|пз
|Даниэл Жуниор
|99
|нп
|Pablo Ruan
|Руй Боржеш
|01.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 4
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|2 : 0
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 6
|01.05.2021
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 0
|08.01.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|0 : 2
|19.04.2019
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 1
|16.12.2018
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|5 : 2
|18.03.2017
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|2 : 0
|28.10.2016
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Арока
|4
|9
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|4
|8
| 5
Лига конференций
|Бенфика
|3
|7
|6
|Жил Висенте
|3
|7
|7
|Маритиму
|4
|7
|8
|Эштрела
|3
|5
|9
|Брага
|2
|4
|10
|Морейренсе
|3
|4
|11
|Насьонал
|4
|4
|12
|Витория Гимарайнш
|4
|3
|13
|Риу Аве
|4
|3
|14
|Фамаликан
|4
|2
|15
|Академику
|4
|2
| 16
Стыковая зона
|Алверка
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|4
|0