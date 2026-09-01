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Спортинг - Насьонал 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
05 Сентября 2026 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Спортинг
Насьонал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Насьонал, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Насьонал
Фуншал
1 Португалия вр Руй Силва
22 Испания зщ Иван Фреснеда
6 Бельгия зщ Зено Дебаст
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
5 Испания пз Серхи Альтмира
77 Италия пз Исса Думбия
10 Мозамбик пз Джени Катамо
17 Уругвай пз Родриго Саласар
58 Португалия пз Флавиу Гонсалвеш
97 Колумбия нп Луис Суарес
1 Италия вр Ренато Марин
34 Бразилия зщ Leonardo Santos
38 Бразилия зщ José Vitor Lima Cardoso
52 Бразилия зщ Весли
21 Франция зщ Williams Kokolo
6 Бразилия пз Matheus dos Santos Dias
88 Бразилия пз Deivison
28 Бразилия пз Лизиеро
8 Испания пз Мигель Баэса
10 Бразилия пз Даниэл Жуниор
99 Бразилия нп Pablo Ruan
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
01.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Спортинг2 : 1Насьонал
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Насьонал1 : 4Спортинг
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Спортинг2 : 0Насьонал
17.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Насьонал1 : 6Спортинг
01.05.2021 Португалия - Примейра 30-й тур Спортинг2 : 0Насьонал
08.01.2021 Португалия - Примейра 13-й тур Насьонал0 : 2Спортинг
19.04.2019 Португалия - Примейра 30-й тур Насьонал0 : 1Спортинг
16.12.2018 Португалия - Примейра 13-й тур Спортинг5 : 2Насьонал
18.03.2017 Португалия - Примейра 26-й тур Спортинг2 : 0Насьонал
28.10.2016 Португалия - Примейра 9-й тур Насьонал0 : 0Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту412
2
Лига чемпионов
Спортинг410
3
Лига чемпионов
Арока49
4
Лига Европы
Санта-Клара48
5
Лига конференций
Бенфика37
6 Жил Висенте37
7 Маритиму47
8 Эштрела35
9 Брага24
10 Морейренсе34
11 Насьонал44
12 Витория Гимарайнш43
13 Риу Аве43
14 Фамаликан42
15 Академику42
16
Стыковая зона
Алверка42
17
Зона вылета
Эшторил41
18
Зона вылета
Каза Пия40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Спортинг
0%
Ничья
0%
Насьонал
0%

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