НЕК Неймеген - Фейеноорд 05 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Фейеноорд, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Гонсало Креттас
|21
|зщ
|Тобиас Шторм
|17
|зщ
|Брам Нёйтинк
|66
|зщ
|Альмугера Кабар
|19
|пз
|Adam Tahaui
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
|20
|пз
|Ноэ Лебретон
|99
|пз
|Клемент Бисхофф
|9
|пз
|Тьяронн Чери
|30
|пз
|Брайан Линссен
|10
|нп
|Душан Тадич
|1
|вр
|Тьярк Эрнст
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|35
|зщ
|Мика Мармоль
|4
|зщ
|Цюёси Ватанабэ
|16
|зщ
|Хавьер Лопес
|28
|пз
|Уссама Таргаллин
|8
|пз
|Гиваи Зехиэль
|10
|пз
|Лучано Валенте
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|19
|нп
|Начо Ферри
|27
|нп
|Гауссу Диарра
|Джованни ван Бронкхорст
|12.04.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 4
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|0 : 0
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 3
|21.04.2024
|Кубок Нидерландов
|Финал
|1 : 0
|14.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 2
|08.02.2023
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|4 : 4 5 : 3
|25.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 0
|02.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|4
|10
| 3
Лига Европы
|Фейеноорд
|4
|8
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|3
|7
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|4
|7
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|4
|7
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|3
|6
|8
|Твенте
|3
|6
|9
|Эксельсиор
|3
|6
|10
|Гронинген
|4
|6
|11
|Херенвен
|4
|5
|12
|Спарта
|4
|4
|13
|ПЕК Зволле
|4
|3
|14
|Телстар
|3
|3
|15
|Виллем II
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|АДО Ден Хааг
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Утрехт
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|4
|0