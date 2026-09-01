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НЕК Неймеген - Фейеноорд 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
05 Сентября 2026 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
НЕК Неймеген
Фейеноорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Фейеноорд, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Фейеноорд
Роттердам
1 Аргентина вр Гонсало Креттас
21 Дания зщ Тобиас Шторм
17 Нидерланды зщ Брам Нёйтинк
66 Германия зщ Альмугера Кабар
19 Нидерланды пз Adam Tahaui
35 Кабо-Верде пз Жамиру Монтейру
20 Франция пз Ноэ Лебретон
99 Дания пз Клемент Бисхофф
9 Суринам пз Тьяронн Чери
30 Нидерланды пз Брайан Линссен
10 Сербия нп Душан Тадич
1 Германия вр Тьярк Эрнст
26 Нидерланды зщ Дживайро Рид
35 Испания зщ Мика Мармоль
4 Япония зщ Цюёси Ватанабэ
16 Испания зщ Хавьер Лопес
28 Марокко пз Уссама Таргаллин
8 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
10 Нидерланды пз Лучано Валенте
23 Алжир нп Анис Хадж Мусса
19 Испания нп Начо Ферри
27 Мали нп Гауссу Диарра
Главные тренеры
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
История личных встреч
12.04.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур НЕК Неймеген1 : 1Фейеноорд
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Фейеноорд2 : 4НЕК Неймеген
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Фейеноорд0 : 0НЕК Неймеген
28.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур НЕК Неймеген1 : 1Фейеноорд
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур НЕК Неймеген2 : 3Фейеноорд
21.04.2024 Кубок Нидерландов Финал Фейеноорд1 : 0НЕК Неймеген
14.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Фейеноорд2 : 2НЕК Неймеген
08.02.2023 Кубок Нидерландов 1/8 финала Фейеноорд4 : 4 5 : 3НЕК Неймеген
25.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Фейеноорд2 : 0НЕК Неймеген
02.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур НЕК Неймеген1 : 1Фейеноорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар412
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен410
3
Лига Европы
Фейеноорд48
4
Плей-офф Лиги конференций
Аякс37
5
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс47
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна47
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген36
8 Твенте36
9 Эксельсиор36
10 Гронинген46
11 Херенвен45
12 Спарта44
13 ПЕК Зволле43
14 Телстар33
15 Виллем II31
16
Стыковая зона
АДО Ден Хааг41
17
Зона вылета
Утрехт41
18
Зона вылета
Камбюр40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
НЕК Неймеген
0%
Ничья
0%
Фейеноорд
0%

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