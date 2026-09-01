Утрехт - Гоу Эхед Иглс 05 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|32
|зщ
|Пер Клостербур
|6
|зщ
|Гус Офферхаус
|21
|зщ
|Нигел Огиди Нванкво
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|20
|пз
|Дани де Вит
|34
|пз
|Дави ван ден Берг
|92
|пз
|Артур Загре
|11
|пз
|Анхель Аларкон
|10
|пз
|Йоанн Катлин
|9
|нп
|Артём Степанов
|1
|вр
|Хьетиль Хёуг
|2
|зщ
|Альфонс Сампстед
|26
|зщ
|Юлиюс Дирксен
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Дин Джеймс
|8
|пз
|Эверт Линторст
|21
|пз
|Мелле Мёленстен
|10
|пз
|Сёрен Тенгстедт
|16
|пз
|Виктор Эдвардсен
|17
|пз
|Матис Сюре
|29
|нп
|Эрик Флатакер
|Джозеф Остинг
|22.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|2 : 0
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|2 : 2
|06.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|2 : 2
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|3 : 3
|26.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал
|1 : 2 ДВ
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 1
|10.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|0 : 2
|18.03.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 2
|15.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|2 : 2
|05.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|4
|10
| 3
Лига Европы
|Фейеноорд
|4
|8
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|3
|7
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|4
|7
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|4
|7
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|3
|6
|8
|Твенте
|3
|6
|9
|Эксельсиор
|3
|6
|10
|Гронинген
|4
|6
|11
|Херенвен
|4
|5
|12
|Спарта
|4
|4
|13
|ПЕК Зволле
|4
|3
|14
|Телстар
|3
|3
|15
|Виллем II
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|АДО Ден Хааг
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Утрехт
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|4
|0