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Утрехт - Гоу Эхед Иглс 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
05 Сентября 2026 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Брёкелен, Нидерланды);
Утрехт
Гоу Эхед Иглс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
Утрехт
Гоу Эхед Иглс
Девентер
1 Греция вр Вассилис Баркас
32 Нидерланды зщ Пер Клостербур
6 Нидерланды зщ Гус Офферхаус
21 Нидерланды зщ Нигел Огиди Нванкво
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
20 Нидерланды пз Дани де Вит
34 Нидерланды пз Дави ван ден Берг
92 Буркина-Фасо пз Артур Загре
11 Испания пз Анхель Аларкон
10 Франция пз Йоанн Катлин
9 Украина нп Артём Степанов
1 Норвегия вр Хьетиль Хёуг
2 Исландия зщ Альфонс Сампстед
26 Нидерланды зщ Юлиюс Дирксен
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
5 Индонезия зщ Дин Джеймс
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
21 Нидерланды пз Мелле Мёленстен
10 Дания пз Сёрен Тенгстедт
16 Швеция пз Виктор Эдвардсен
17 Бельгия пз Матис Сюре
29 Дания нп Эрик Флатакер
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
История личных встреч
22.03.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Утрехт2 : 0Гоу Эхед Иглс
30.11.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2Утрехт
06.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2Утрехт
15.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Утрехт3 : 3Гоу Эхед Иглс
26.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. Финал Утрехт1 : 2 ДВГоу Эхед Иглс
14.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Утрехт2 : 1Гоу Эхед Иглс
10.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 2Утрехт
18.03.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Утрехт1 : 2Гоу Эхед Иглс
15.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2Утрехт
05.03.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1Утрехт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар412
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен410
3
Лига Европы
Фейеноорд48
4
Плей-офф Лиги конференций
Аякс37
5
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс47
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна47
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген36
8 Твенте36
9 Эксельсиор36
10 Гронинген46
11 Херенвен45
12 Спарта44
13 ПЕК Зволле43
14 Телстар33
15 Виллем II31
16
Стыковая зона
АДО Ден Хааг41
17
Зона вылета
Утрехт41
18
Зона вылета
Камбюр40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Утрехт
0%
Ничья
0%
Гоу Эхед Иглс
0%

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