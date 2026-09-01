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Аякс - ПСВ Эйндховен 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
05 Сентября 2026 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Амстелвен, Нидерланды);
Аякс
ПСВ Эйндховен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - ПСВ Эйндховен, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1 Германия вр Марк-Андре тер Штеген
3 Дания зщ Антон Гоэи
30 Нидерланды зщ Арон Бауман
36 Нидерланды зщ Дис Янсе
12 Бразилия зщ Кайо Энрике
18 Нидерланды пз Дави Классен
24 Бельгия пз Йорти Мокио
8 Германия пз Юлиан Брандт
10 Израиль пз Оскар Глух
23 Нидерланды нп Стивен Бергёйс
99 Нигерия нп Толуваласе Арокодаре
32 Чехия вр Матей Коварж
8 США зщ Серджино Дест
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
4 Кюрасао зщ Армандо Обиспо
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
31 Бельгия зщ Ноа Фернандес
24 Япония пз Кодаи Сано
5 Хорватия пз Иван Перишич
20 Нидерланды пз Гус Тиль
7 Нидерланды пз Рубен ван Боммел
9 США нп Рикардо Пепи
Главные тренеры
Испания Мичел Санчес
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
02.05.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Аякс2 : 2ПСВ Эйндховен
21.09.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур ПСВ Эйндховен2 : 2Аякс
30.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур ПСВ Эйндховен0 : 2Аякс
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Аякс3 : 2ПСВ Эйндховен
03.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Аякс1 : 1ПСВ Эйндховен
29.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур ПСВ Эйндховен5 : 2Аякс
30.04.2023 Кубок Нидерландов Финал Аякс1 : 1 2 : 3ПСВ Эйндховен
23.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0Аякс
06.11.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Аякс1 : 2ПСВ Эйндховен
30.07.2022 Суперкубок Нидерландов 2022 Финал Аякс3 : 5ПСВ Эйндховен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар412
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен410
3
Лига Европы
Фейеноорд48
4
Плей-офф Лиги конференций
Аякс37
5
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс47
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна47
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген36
8 Твенте36
9 Эксельсиор36
10 Гронинген46
11 Херенвен45
12 Спарта44
13 ПЕК Зволле43
14 Телстар33
15 Виллем II31
16
Стыковая зона
АДО Ден Хааг41
17
Зона вылета
Утрехт41
18
Зона вылета
Камбюр40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Аякс
0%
Ничья
0%
ПСВ Эйндховен
0%

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