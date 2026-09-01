Аякс - ПСВ Эйндховен 05 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - ПСВ Эйндховен, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|30
|зщ
|Арон Бауман
|36
|зщ
|Дис Янсе
|12
|зщ
|Кайо Энрике
|18
|пз
|Дави Классен
|24
|пз
|Йорти Мокио
|8
|пз
|Юлиан Брандт
|10
|пз
|Оскар Глух
|23
|нп
|Стивен Бергёйс
|99
|нп
|Толуваласе Арокодаре
|32
|вр
|Матей Коварж
|8
|зщ
|Серджино Дест
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|31
|зщ
|Ноа Фернандес
|24
|пз
|Кодаи Сано
|5
|пз
|Иван Перишич
|20
|пз
|Гус Тиль
|7
|пз
|Рубен ван Боммел
|9
|нп
|Рикардо Пепи
|Мичел Санчес
|Петер Бош
|02.05.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 2
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|2 : 2
|30.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|0 : 2
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 2
|03.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 1
|29.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|5 : 2
|30.04.2023
|Кубок Нидерландов
|Финал
|1 : 1 2 : 3
|23.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 0
|06.11.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 2
|30.07.2022
|Суперкубок Нидерландов 2022
|Финал
|3 : 5
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|4
|10
| 3
Лига Европы
|Фейеноорд
|4
|8
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|3
|7
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|4
|7
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|4
|7
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|3
|6
|8
|Твенте
|3
|6
|9
|Эксельсиор
|3
|6
|10
|Гронинген
|4
|6
|11
|Херенвен
|4
|5
|12
|Спарта
|4
|4
|13
|ПЕК Зволле
|4
|3
|14
|Телстар
|3
|3
|15
|Виллем II
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|АДО Ден Хааг
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Утрехт
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|4
|0