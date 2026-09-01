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Виллем II - Эксельсиор 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
05 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Ландграф, Нидерланды);
Виллем II
Эксельсиор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - Эксельсиор, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виллем II
Тилбург
Эксельсиор
Роттердам
История личных встреч
21.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Эксельсиор1 : 1Виллем II
15.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Виллем II2 : 2Эксельсиор
06.04.2018 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Эксельсиор2 : 1Виллем II
13.08.2017 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Виллем II1 : 2Эксельсиор
25.02.2017 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Эксельсиор0 : 2Виллем II
17.09.2016 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Виллем II1 : 1Эксельсиор
05.02.2016 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Эксельсиор0 : 0Виллем II
07.11.2015 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Виллем II2 : 3Эксельсиор
14.03.2015 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Эксельсиор2 : 3Виллем II
22.11.2014 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Виллем II1 : 1Эксельсиор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар412
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен410
3
Лига Европы
Фейеноорд48
4
Плей-офф Лиги конференций
Аякс37
5
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс47
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна47
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген36
8 Твенте36
9 Эксельсиор36
10 Гронинген46
11 Херенвен45
12 Спарта44
13 ПЕК Зволле43
14 Телстар33
15 Виллем II31
16
Стыковая зона
АДО Ден Хааг41
17
Зона вылета
Утрехт41
18
Зона вылета
Камбюр40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Виллем II
0%
Ничья
0%
Эксельсиор
0%

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