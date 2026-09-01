Виллем II - Эксельсиор 05 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - Эксельсиор, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|21.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 1
|15.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|2 : 2
|06.04.2018
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 1
|13.08.2017
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 2
|25.02.2017
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|0 : 2
|17.09.2016
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 1
|05.02.2016
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 0
|07.11.2015
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 3
|14.03.2015
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|2 : 3
|22.11.2014
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|4
|10
| 3
Лига Европы
|Фейеноорд
|4
|8
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|3
|7
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|4
|7
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|4
|7
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|3
|6
|8
|Твенте
|3
|6
|9
|Эксельсиор
|3
|6
|10
|Гронинген
|4
|6
|11
|Херенвен
|4
|5
|12
|Спарта
|4
|4
|13
|ПЕК Зволле
|4
|3
|14
|Телстар
|3
|3
|15
|Виллем II
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|АДО Ден Хааг
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Утрехт
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|4
|0