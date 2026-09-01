Фенербахче - Бешикташ 05 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Бешикташ, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Исмаил Картал
|Винченцо Итальяно
|05.04.2026
|Турция — Суперлига
|28-й тур
|1 : 0
|23.12.2025
|Кубок Турции
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|02.11.2025
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|2 : 3
|04.05.2025
|Турция — Суперлига
|34-й тур
|0 : 1
|07.12.2024
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|2 : 1
|09.12.2023
|Турция - Суперлига
|15-й тур
|1 : 3
|02.04.2023
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|2 : 4
|02.10.2022
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|0 : 0
|08.05.2022
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Генчлербирлиги
|3
|7
| 3
Лига Европы
|Коджаэлиспор
|3
|6
| 4
Лига конференций
|Бешикташ
|3
|6
|5
|Фенербахче
|3
|6
|6
|Ризеспор
|3
|6
|7
|Амед
|3
|6
|8
|Касымпаша
|3
|5
|9
|Трабзонспор
|3
|4
|10
|Газиантеп
|3
|4
|11
|Аланьяспор
|3
|4
|12
|Самсунспор
|3
|4
|13
|Истанбул Башакшехир
|3
|4
|14
|Эюпспор
|3
|3
|15
|Гёзтепе
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Чорум
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Эрзурумспор
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Коньяспор
|3
|0