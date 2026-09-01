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Фенербахче - Бешикташ 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
05 Сентября 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 4-й тур
Фенербахче
Бешикташ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Бешикташ, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
Турция Исмаил Картал
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
05.04.2026 Турция — Суперлига 28-й тур Фенербахче1 : 0Бешикташ
23.12.2025 Кубок Турции Группа C. 1-й тур Фенербахче1 : 2Бешикташ
02.11.2025 Турция — Суперлига 11-й тур Бешикташ2 : 3Фенербахче
04.05.2025 Турция — Суперлига 34-й тур Фенербахче0 : 1Бешикташ
07.12.2024 Турция — Суперлига 15-й тур Бешикташ1 : 0Фенербахче
27.04.2024 Турция - Суперлига 34-й тур Фенербахче2 : 1Бешикташ
09.12.2023 Турция - Суперлига 15-й тур Бешикташ1 : 3Фенербахче
02.04.2023 Турция - Суперлига 27-й тур Фенербахче2 : 4Бешикташ
02.10.2022 Турция - Суперлига 8-й тур Бешикташ0 : 0Фенербахче
08.05.2022 Турция - Суперлига 36-й тур Бешикташ1 : 1Фенербахче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай37
2
Лига чемпионов
Генчлербирлиги37
3
Лига Европы
Коджаэлиспор36
4
Лига конференций
Бешикташ36
5 Фенербахче36
6 Ризеспор36
7 Амед36
8 Касымпаша35
9 Трабзонспор34
10 Газиантеп34
11 Аланьяспор34
12 Самсунспор34
13 Истанбул Башакшехир34
14 Эюпспор33
15 Гёзтепе31
16
Зона вылета
Чорум31
17
Зона вылета
Эрзурумспор31
18
Зона вылета
Коньяспор30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Фенербахче
0%
Ничья
0%
Бешикташ
0%

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