Торпедо-БелАЗ - Гомель 05 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Гомель, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|02.05.2026
|Беларусь — Высшая лига
|6-й тур
|1 : 1
|29.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|0 : 1
|15.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|2 : 2
|18.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|9-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|11.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 3
|08.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 1
|29.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|28.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ислочь
|19
|39
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|18
|39
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|18
|39
|4
|Гомель
|20
|33
|5
|Витебск
|20
|32
|6
|Динамо-Брест
|20
|31
|7
|Неман
|19
|30
|8
|Минск
|20
|28
|9
|Торпедо-БелАЗ
|19
|27
|10
|Славия-Мозырь
|19
|22
|11
|Арсенал Дз
|20
|21
|12
|Барановичи
|20
|21
|13
|БАТЭ
|19
|18
| 14
Стыковая зона
|Белшина
|19
|16
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|20
|15
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|20
|10