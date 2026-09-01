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Торпедо-БелАЗ - Гомель 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
05 Сентября 2026 года в 15:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 21-й тур
Торпедо-БелАЗ
Гомель

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Гомель, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Гомель
Гомель
История личных встреч
02.05.2026 Беларусь — Высшая лига 6-й тур Гомель1 : 1Торпедо-БелАЗ
29.10.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1Гомель
15.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Гомель1 : 1Торпедо-БелАЗ
05.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 2Гомель
18.05.2024 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Гомель0 : 0Торпедо-БелАЗ
04.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0Гомель
11.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Гомель0 : 3Торпедо-БелАЗ
08.10.2022 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Гомель
29.06.2022 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Гомель1 : 0Торпедо-БелАЗ
28.08.2021 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1Гомель
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь1939
2
Лига конференций
МЛ Витебск1839
3
Лига конференций
Динамо Мн1839
4 Гомель2033
5 Витебск2032
6 Динамо-Брест2031
7 Неман1930
8 Минск2028
9 Торпедо-БелАЗ1927
10 Славия-Мозырь1922
11 Арсенал Дз2021
12 Барановичи2021
13 БАТЭ1918
14
Стыковая зона
Белшина1916
15
Зона вылета
Днепр М2015
16
Зона вылета
Нафтан2010
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Торпедо-БелАЗ
0%
Ничья
0%
Гомель
0%

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