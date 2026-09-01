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Сан-Паулу - Атлетико Минейро 06 Сентября прямая трансляция

06 Сентября 2026 года в 00:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 26-й тур
Сан-Паулу
Атлетико Минейро

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Паулу - Атлетико Минейро, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Паулу
Сан-Паулу
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти
Главные тренеры
Аргентина Эрнан Креспо
Бразилия Доривал Жуниор
Аргентина Хорхе Сампаоли
История личных встреч
19.03.2026 Бразилия — Серия А 7-й тур Атлетико Минейро1 : 0Сан-Паулу
25.08.2025 Бразилия — Серия А 21-й тур Сан-Паулу2 : 0Атлетико Минейро
06.04.2025 Бразилия — Серия А 2-й тур Атлетико Минейро0 : 0Сан-Паулу
24.11.2024 Бразилия - Серия А 35-й тур Сан-Паулу2 : 2Атлетико Минейро
12.07.2024 Бразилия - Серия А 16-й тур Атлетико Минейро2 : 1Сан-Паулу
03.12.2023 Бразилия - Серия А 37-й тур Атлетико Минейро2 : 1Сан-Паулу
06.08.2023 Бразилия - Серия А 18-й тур Сан-Паулу0 : 2Атлетико Минейро
02.11.2022 Бразилия - Серия А 35-й тур Сан-Паулу2 : 2Атлетико Минейро
11.07.2022 Бразилия - Серия А 16-й тур Атлетико Минейро0 : 0Сан-Паулу
26.09.2021 Бразилия - Серия А 22-й тур Сан-Паулу0 : 0Атлетико Минейро
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Палмейрас2552
2 Фламенго2448
3 Атлетико Паранаэнсе2442
4 Флуминенсе2542
5 Баия2540
6 Крузейро2539
7 Коритиба2537
8 Атлетико Минейро2436
9 Ред Булл Брагантино2335
10 Сан-Паулу2430
11 Ботафого2430
12 Витория2429
13 Сантос2329
14 Коринтианс2429
15 Гремио2428
16 Мирасол2525
17
Зона вылета
Васко да Гама2425
18
Зона вылета
Интернасьонал2525
19
Зона вылета
Ремо2523
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2414
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сан-Паулу
0%
Ничья
0%
Атлетико Минейро
0%

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