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Каспий - Кайрат 05 Сентября прямая трансляция

05 Сентября 2026 года в 15:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 25-й тур
Каспий
Кайрат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каспий - Кайрат, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каспий
Актау
Кайрат
Алма-Ата
История личных встреч
18.04.2026 Казахстан — Премьер-лига 6-й тур Кайрат2 : 0Каспий
01.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Каспий1 : 1Кайрат
14.03.2023 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Кайрат3 : 1Каспий
27.08.2022 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Каспий2 : 2Кайрат
09.04.2022 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Кайрат1 : 0Каспий
23.06.2021 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Кайрат5 : 1Каспий
14.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Каспий1 : 1Кайрат
22.10.2020 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Кайрат3 : 1Каспий
18.08.2020 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Каспий0 : 3Кайрат
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2355
2
Лига конференций
Кайрат2251
3
Лига конференций
Астана2242
4 Окжетпес2339
5 Актобе2335
6 Елимай2232
7 Улытау2331
8 Женис2229
9 Тобол2328
10 Каспий2326
11 Кызыл-Жар2324
12 Атырау2220
13 Иртыш П2220
14 Кайсар2320
15
Зона вылета
Жетысу2319
16
Зона вылета
Алтай2317
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Каспий
0%
Ничья
0%
Кайрат
0%

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