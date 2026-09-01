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Кызыл-Жар - Атырау 05 Сентября прямая трансляция

05 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 25-й тур
Кызыл-Жар
Атырау

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кызыл-Жар - Атырау, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кызыл-Жар
Петропавловск
Атырау
Атырау
История личных встреч
19.04.2026 Казахстан — Премьер-лига 6-й тур Атырау0 : 1Кызыл-Жар
20.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур Кызыл-Жар0 : 1Атырау
19.04.2025 Казахстан — Премьер-лига 5-й тур Атырау1 : 2Кызыл-Жар
20.10.2024 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур Кызыл-Жар3 : 2Атырау
27.04.2024 Казахстан — Премьер-лига 6-й тур Атырау2 : 0Кызыл-Жар
16.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Атырау0 : 0Кызыл-Жар
08.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Кызыл-Жар1 : 0Атырау
15.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Кызыл-Жар3 : 1Атырау
14.05.2022 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Атырау3 : 3Кызыл-Жар
24.10.2021 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Атырау0 : 0Кызыл-Жар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2355
2
Лига конференций
Кайрат2251
3
Лига конференций
Астана2242
4 Окжетпес2339
5 Актобе2335
6 Елимай2232
7 Улытау2331
8 Женис2229
9 Тобол2328
10 Каспий2326
11 Кызыл-Жар2324
12 Атырау2220
13 Иртыш П2220
14 Кайсар2320
15
Зона вылета
Жетысу2319
16
Зона вылета
Алтай2317
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Кызыл-Жар
0%
Ничья
0%
Атырау
0%

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