Видзев - Радомяк 05 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Видзев - Радомяк, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Лодзь, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|18.04.2026
|Польша — Экстракласса
|29-й тур
|2 : 1
|17.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|3 : 2
|28.02.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|1 : 1
|23.08.2024
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|3 : 2
|25.05.2024
|Польша - Экстракласса
|34-й тур
|1 : 3
|02.12.2023
|Польша - Экстракласса
|17-й тур
|0 : 3
|21.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 33-й тур
|3 : 1
|06.11.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 16-й тур
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Легия
|6
|12
| 3
Лига Европы
|Гурник З
|5
|12
| 4
Лига конференций
|Висла Кр
|6
|10
|5
|ГКС Катовице
|5
|9
|6
|Ягеллония
|5
|9
|7
|Погонь
|5
|8
|8
|Заглембе Л
|5
|8
|9
|Корона
|5
|8
|10
|Краковия
|6
|8
|11
|Пяст
|6
|7
|12
|Радомяк
|6
|7
|13
|Видзев
|6
|6
|14
|Шлёнск
|6
|6
|15
|Мотор
|6
|5
| 16
Зона вылета
|Висла Плоцк
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Вечиста Краков
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Ракув
|5
|0