22:29 ()
Расписание матчей
Пятница 04 сентября
Суббота 05 сентября
Свернуть список

Корона - Висла Кр 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Судзуки Арена (Кельце, Польша), вместимость: 15550
05 Сентября 2026 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 7-й тур
Корона
Висла Кр

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Корона - Висла Кр, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Судзуки Арена (Кельце, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Корона
Кельце
Висла Кр
Краков
Главные тренеры
Польша Яцек Зелински
История личных встреч
11.07.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 5-й тур Висла Кр1 : 1Корона
23.02.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Висла Кр2 : 0Корона
14.09.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Корона1 : 1Висла Кр
10.05.2019 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 5-й тур Висла Кр1 : 0Корона
09.03.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Корона2 : 6Висла Кр
29.09.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Висла Кр0 : 1Корона
06.05.2018 Польша - Экстракласса Плей-офф чемпионов. 4-й тур Корона0 : 3Висла Кр
28.02.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Висла Кр1 : 1Корона
23.09.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Корона2 : 1Висла Кр
17.05.2017 Польша - Экстракласса Плей-офф чемпионов. 4-й тур Корона3 : 2Висла Кр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П513
2
Лига чемпионов
Легия612
3
Лига Европы
Гурник З512
4
Лига конференций
Висла Кр610
5 ГКС Катовице59
6 Ягеллония59
7 Погонь58
8 Заглембе Л58
9 Корона58
10 Краковия68
11 Пяст67
12 Радомяк67
13 Видзев66
14 Шлёнск66
15 Мотор65
16
Зона вылета
Висла Плоцк54
17
Зона вылета
Вечиста Краков53
18
Зона вылета
Ракув50
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Корона
0%
Ничья
0%
Висла Кр
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close