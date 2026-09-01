Корона - Висла Кр 05 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Корона - Висла Кр, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Судзуки Арена (Кельце, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Яцек Зелински
|11.07.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 5-й тур
|1 : 1
|23.02.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 23-й тур
|2 : 0
|14.09.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 8-й тур
|1 : 1
|10.05.2019
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 5-й тур
|1 : 0
|09.03.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 25-й тур
|2 : 6
|29.09.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 10-й тур
|0 : 1
|06.05.2018
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф чемпионов. 4-й тур
|0 : 3
|28.02.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 25-й тур
|1 : 1
|23.09.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 10-й тур
|2 : 1
|17.05.2017
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф чемпионов. 4-й тур
|3 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Легия
|6
|12
| 3
Лига Европы
|Гурник З
|5
|12
| 4
Лига конференций
|Висла Кр
|6
|10
|5
|ГКС Катовице
|5
|9
|6
|Ягеллония
|5
|9
|7
|Погонь
|5
|8
|8
|Заглембе Л
|5
|8
|9
|Корона
|5
|8
|10
|Краковия
|6
|8
|11
|Пяст
|6
|7
|12
|Радомяк
|6
|7
|13
|Видзев
|6
|6
|14
|Шлёнск
|6
|6
|15
|Мотор
|6
|5
| 16
Зона вылета
|Висла Плоцк
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Вечиста Краков
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Ракув
|5
|0